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La editorial bilbaína Astiberri, Premio Nacional español a la Mejor Labor Editorial Cultural

Astiberri, con 25 años de existencia, ve distinguida “su inestimable contribución al elevar el cómic a categoría de alta literatura”.
Astiberri
Ilustración de Alfonso Zapico por los 25 años de Astiberri
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EITB

Última actualización

La editorial bilbaína Astiberri, que cumple 25 años de existencia, ha sido distinguida este jueves con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural de 2026 por "su inestimable contribución al elevar el cómic a la categoría de alta literatura y por la enorme ambición artística de un catálogo que testimonia su espíritu exigente".

Este premio, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, busca distinguir el conjunto de la labor editorial de una persona física o jurídica que haya destacado por su aportación sobresaliente e innovadora.

El jurado además ha expresado que "con un cuarto de siglo de historia y mil títulos vivos, su gestión sólida y coherente sigue atrayendo a nuevos públicos gracias a la variedad y a la belleza técnica y la estética de sus libros".

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio español de Cultura, mientras que como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. 

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