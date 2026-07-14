El escritor Joxan Oiz recibirá la beca literaria Xabier Lete

El escritor Joxan Oiz Arruti ha sido el autor seleccionado por el comité de expertos de la tercera edición de la Beca Xabier Lete a la Creación Literaria, impulsada por el Gobierno Vasco y la Fundación BBVA, por lo que recibirá 70 000 euros para poder dedicarse durante un año a la escritura de un proyecto literario en euskera.

El proyecto de libro presentado por Oiz, de título provisional "Arrazionalista", cuenta la amistad entre dos arquitectos del siglo XX "pioneros del movimiento racionalista en España": José Manuel Aizpurua, protagonista de la novela, falangista, y Joaquín Labaien, narrador, jeltzale.

Arrazionalista se centrará en la figura de Aizpurua, un "personaje de múltiples aristas" lleno de contradicciones, en los días previos a su fusilamiento en 1936.

Joxan Oiz Arruti nació en San Sebastián en 1968. Tras licenciarse en Filología Vasca, trabajó como periodista en la revista Argia y en Euskaldunon Egunkaria. Desde 1992 es profesor de Historia, Lengua y Literatura en San Sebastián, aunque reside en Tolosa.

En 2006 publicó Beñat Dardo , una recreación literaria de la vida de Beñat Etxepare. En 2025, se estrenó en el género de la novela negra con la obra Amazurtza, ambientada en la San Sebastián del siglo XIX.

El comité de expertos que ha valorado las propuestas de esta tercera edición ha estado presidido por el escritor y crítico literario Jon Kortazar Uriarte, a quien han acompañado Alex Gurrutxaga Muxika, Katixa Agirre Miguelez, Aritz Galarraga Lopetegi y Lourdes Otaegi Imaz.

Esta es la tercera convocatoria de la beca Xabier Lete. El año pasado, en su segunda edición, el ganador fue el escritor Patxi Zubizarreta, con el proyecto Txoriei begiratzen zien gizonari begiratzen zion emakumea, y la ganadora de la primera convocatoria fue Eider Rodriguez. Hasta la fecha no se ha publicado ninguna de las dos obras.