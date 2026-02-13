ESCRITURA

Abierta la convocatoria de la beca Xabier Lete

El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA concederán una ayuda de 70 000 euros a un escritor o una escritora para que cree durante un año una novela en euskera. Las dos anteriores convocatorias fueron ganadas por Eider Rodríguez y Patxi Zubizarreta.

El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA han abierto la convocatoria de la Beca Xabier Lete para la Creación Literaria en Euskera, en su edición de 2026 .

La convocatoria de 2024 fue para el proyecto presentado por Eider Rodríguez, mientras que en 2025 le fue otorgada a Patxi Zubizarreta.

La beca está dedicada a personas mayores de edad que hayan publicado y comercializado al menos una obra literaria en euskera, y el plazo de inscripción se cerrará el 10 de abril. Las personas interesadas deberán enviar una muestra de la obra (3-5 páginas), que será evaluada por un comité de expertos. 

Patxi Zubizarreta consigue la beca Xabier Lete
Eider Rodríguez recibirá la beca Xabier Lete
Euskaltzaindia y EIE firman un convenio para ayudar a jóvenes escritores

Euskaltzaindia y EIE, la Asociación de Escritores y Escritoras Vascas, han cerrado un acuerdo para cuatro años, según el que Euskaltzaindia impartirá dos cursos anuales a los socios de la EIE, convocará becas y pondrá en marcha un programa de mentorización.  El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el escritor Mikel Ayllón, miembro de la junta directiva de EIE, y la escritora y secretaria de Euskaltzaindia Miren Agur Meabe han participado en el acto de firma del acuerdo. 

