Abierta la convocatoria de la beca Xabier Lete

El Gobierno Vasco y la Fundación BBVA han abierto la convocatoria de la Beca Xabier Lete para la Creación Literaria en Euskera, en su edición de 2026 .

La convocatoria de 2024 fue para el proyecto presentado por Eider Rodríguez, mientras que en 2025 le fue otorgada a Patxi Zubizarreta.

La beca está dedicada a personas mayores de edad que hayan publicado y comercializado al menos una obra literaria en euskera, y el plazo de inscripción se cerrará el 10 de abril. Las personas interesadas deberán enviar una muestra de la obra (3-5 páginas), que será evaluada por un comité de expertos.