Euskaltzaindia y EIE firman un convenio para ayudar a jóvenes escritores

Miren Agur Meabe, Andres Urrutia eta Mikel Ayllon
18:00 - 20:00
Euskaltzaindia y EIE, la Asociación de Escritores y Escritoras Vascas, han cerrado un acuerdo para cuatro años, según el que Euskaltzaindia impartirá dos cursos anuales a los socios de la EIE, convocará becas y pondrá en marcha un programa de mentorización. 

El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el escritor Mikel Ayllón, miembro de la junta directiva de EIE, y la escritora y secretaria de Euskaltzaindia Miren Agur Meabe han participado en el acto de firma del acuerdo. 

