Euskaltzaindiak eta EIEk hitzarmena sinatu dute, idazle gazteei laguntzeko

Miren Agur Meabe, Andres Urrutia eta Mikel Ayllon
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskaltzaindiak eta Euskal Idazleen Elkarteak lau urterako akordioa itxi dute. Euskaltzaindiak urtean bi ikastaro emango dizkie EIEren bazkideei, bekak deituko ditu eta mentoretza programa abiatuko du. 

Andres Urrutia euskaltzainburuak, Mikel Ayllon idazle EIEko zuzendaritza batzordeko kideak eta Miren Agur Meabe idazle eta Euskaltzaindiaren idazkariak hartu dute parte sinatze ekitaldian. 

Euskaltzaindia Idazleak Literatura

