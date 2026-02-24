Literatura
El festival Gutun Zuria premia a Gerediaga Elkartea y Valerie Miles

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gerediaga Elkartea eta Valerie Miles saritu ditu Gutun Zuria jaialdiak

Última actualización

El festival literario de Bilbao comienza hoy, martes, y extenderá su programación hasta el próximo día 28.

Este año, dedicará sus premios honoríficos a la asociación Gerediaga Elkartea, organizadora de la Durangoko Azoka, y a la escritora y editora estadounidense Valerie Miles. 

Literatura Bilbao

Euskaltzaindia y EIE firman un convenio para ayudar a jóvenes escritores

Euskaltzaindia y EIE, la Asociación de Escritores y Escritoras Vascas, han cerrado un acuerdo para cuatro años, según el que Euskaltzaindia impartirá dos cursos anuales a los socios de la EIE, convocará becas y pondrá en marcha un programa de mentorización.  El presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, el escritor Mikel Ayllón, miembro de la junta directiva de EIE, y la escritora y secretaria de Euskaltzaindia Miren Agur Meabe han participado en el acto de firma del acuerdo. 

