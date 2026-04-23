Rajoy y Cospedal declaran hoy como testigos en el juicio del caso Kitchen
El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy declarará hoy en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio del caso Kitchen, la presunta operación en la que el Ministerio del Interior de su Gobierno habría utilizado a las fuerzas de seguridad para destruir pruebas relacionadas con la contabilidad B del Partido Popular.
La declaración está fijada para las diez de la mañana y se prevé incómoda para Rajoy, que siempre ha negado haber ordenado la creación de una supuesta “policía patriótica”. Casi nueve años después de su comparecencia en el caso Gürtel, el expresidente vuelve así a sede judicial.
Durante la comisión de investigación del Congreso, Rajoy ya negó conocer al excomisario José Manuel Villarejo y aseguró no tener conocimiento alguno de la operación Kitchen. Sin embargo, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas le ha señalado directamente esta misma semana como responsable del inicio de la trama.
Rajoy comparece como testigo, por lo que está obligado a decir la verdad. Tras su declaración, será el turno de quien fuera su número dos, María Dolores de Cospedal.
En el caso de Cospedal, las sospechas se apoyan en grabaciones en las que se le escucha conversar con Villarejo sobre distintos asuntos. No obstante, estas grabaciones quedaron fuera de la instrucción, ya que el juez Manuel García Castellón consideró que estaban descontextualizadas, una valoración que también asumió el tribunal al rechazar su incorporación al juicio al entender que no se puede rehacer la instrucción en plena vista oral.
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