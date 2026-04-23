Rajoyk eta Cospedalek lekuko gisa deklaratuko dute gaur Kitchen auziaren epaiketan

Espainiako Gobernuko presidente ohia eta haren bigarrena lekuko gisa agertuko dira gaur Auzitegi Nazionalean, eta, beraz, egia esatera behartuta daude.
Cospedal eta Rajoy, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohiak lekuko gisa deklaratuko du gaur Auzitegi Nazionalean, Kitchen auziaren epaiketan. Ustez, Rajoyren Gobernuko Barne Ministerioak Alderdi Popularraren B kontabilitatearekin lotutako frogak suntsitzeko segurtasun indarrak erabili zituen.

Deklarazioa goizeko hamarretarako ezarri dute, eta Rajoyrentzat deserosoa izango dela aurreikusi dute, izan ere, Gurtel auzian agertu eta ia bederatzi urtera, presidente ohia epaitegira itzuli da.

Kongresuko ikerketa batzordean, Rajoyk ukatu egin zuen Jose Manuel Villarejo komisario ohia ezagutzen zuela, eta Kitchen operazioaren berri ez zuela ziurtatu zuen. Hala ere, Luis Barcenas Alderdi Popularreko diruzain ohiak aste honetan bertan adierazi du Villarejo dela sarearen arduraduna.

Rajoy lekuko gisa agertuko da, eta, beraz, egia esatera behartuta dago. Deklarazioaren ostean, Maria Dolores de Cospedalen txanda izango da.

Cospedalen kasuan, susmoak Villarejorekin hainbat gairi buruz hitz egiten entzuten den grabazioetan oinarritzen dira. Hala ere, grabazio horiek instrukziotik kanpo geratu ziren, Manuel Garcia Castellon epaileak testuingurutik kanpo zeudela ebatzi baitzuen. Balorazio hori ere onartu zuen auzitegiak, epaiketan sartzeari uko egin baitzion, instrukzioa ahozko ikustaldi osoan berregiterik ez dagoela iritzita.

Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"

Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.

fernando grande marlaska
Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua

Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.

