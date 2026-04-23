Rajoyk eta Cospedalek lekuko gisa deklaratuko dute gaur Kitchen auziaren epaiketan
Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohiak lekuko gisa deklaratuko du gaur Auzitegi Nazionalean, Kitchen auziaren epaiketan. Ustez, Rajoyren Gobernuko Barne Ministerioak Alderdi Popularraren B kontabilitatearekin lotutako frogak suntsitzeko segurtasun indarrak erabili zituen.
Deklarazioa goizeko hamarretarako ezarri dute, eta Rajoyrentzat deserosoa izango dela aurreikusi dute, izan ere, Gurtel auzian agertu eta ia bederatzi urtera, presidente ohia epaitegira itzuli da.
Kongresuko ikerketa batzordean, Rajoyk ukatu egin zuen Jose Manuel Villarejo komisario ohia ezagutzen zuela, eta Kitchen operazioaren berri ez zuela ziurtatu zuen. Hala ere, Luis Barcenas Alderdi Popularreko diruzain ohiak aste honetan bertan adierazi du Villarejo dela sarearen arduraduna.
Rajoy lekuko gisa agertuko da, eta, beraz, egia esatera behartuta dago. Deklarazioaren ostean, Maria Dolores de Cospedalen txanda izango da.
Cospedalen kasuan, susmoak Villarejorekin hainbat gairi buruz hitz egiten entzuten den grabazioetan oinarritzen dira. Hala ere, grabazio horiek instrukziotik kanpo geratu ziren, Manuel Garcia Castellon epaileak testuingurutik kanpo zeudela ebatzi baitzuen. Balorazio hori ere onartu zuen auzitegiak, epaiketan sartzeari uko egin baitzion, instrukzioa ahozko ikustaldi osoan berregiterik ez dagoela iritzita.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Rajoy eta Cospedal 'Kitchen' auziko epaiketan, Liburuaren Eguna eta Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Migratzaileen lan-baimenen eskumena Nafarroak har dezala eskatuko du UPNk
Gainera, migrazio arloko beste neurri batzuk proposatuko ditu, hala nola udalentzako laguntzak biztanleria migratzailearen bolumenaren arabera doitzea, titulazioen homologazioa erraztea eta jatorrizko herrialdeetan kontratatzea errazteko estatuko legeak aldatzea.
“Lehentasun nazionala”, Extremadurako eta Aragoiko gobernu-akordioen ardatz
Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatu dute asteazken honetan PPren eta Voxen aldeko botoekin, aurreko astean akordioa lortu ondoren. Aragoin ere adostasun batera iritsi dira bi alderdiak eta hurrengo astean izendatuko dute Jorge Azcon presidente.
Iparragirrek eta Azpiazuk damua agertzen duten gutunak egin ditu publiko Auzitegi Nazionalak, auto banatan
Biktimei zuzendutako hiru gutun dira publiko egin direnak, Iparragirreren bat eta Aspiazuren bi. Eragindako mina aitortzen dute ETAko buruzagi izandakoek.
Espainia NATOtik ateratzeko erreferenduma eskatzen zuen Podemosen mozioa errefusatu du Kongresuak
Besteak beste, moreek proposatutako testuak Rota eta Morongo baseetan AEBko jarduera militar oro bertan behera uztea eskatzen zuen, eta Espainiako historiako gastu militarraren igoerarik handiena lehengoratzea ere.
Kongresuak arma zuriei buruzko legedia gogortzeko PPren plana onartu du, zigor eta aldaketa gehiagorekin
Halaber, debekatutako armen katalogoa handitzea eta Internet bidezko salmentaren gaineko kontrola indartzea eskatu dute. Ekimenak aurrera egin du PPren, Voxen eta UPNren babesarekin.
Marisol Iparragirreri erdi-askatasuneko erregimena ukatu dio epaileak
100.2 artikulua aplikatuta, joan den martxotik, lo egitera joaten zen espetxera, aste barruan eta asteburuetan. Erabaki horren ondorioz, espetxean gelditu beharko du. Iparragirreren abokatuak EITBri aurreratu dio helegitea aurkeztuko dutela.
Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"
Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.
Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua
Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.