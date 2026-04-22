Cospedalen senar ohiak berretsi du berak aurkeztu ziola Villarejo Genovan
Espainiako Auzitegi Nazionalak asteazken honetan ekin dio berriro auziaren epaiketari. Hamar akusatu daude, tartean Jorge Fernandez Diaz Barne ministro ohia eta Francisco Martinez Segurtasuneko estatu-idazkari ohia, 2013 eta 2015 artean antolatutako ustezko operazio honengatik.
Ignacio Lopez del Hierrok, Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi izandakoaren senar ohiak, baieztatu du berak aurkeztu ziola Cospedali berari Jose Villarejo komisario ohia PPren egoitzan egindako bilera batean, eta ez duela gogoratzen zertaz hitz egin zuten, Rita Barbera Valentziako alkate ohiaren aipamenen bat izan ezik.
Kitchen auzian lekuko gisa emandako adierazpenean, Lopez del Hierrok eutsi egin dio ikertu gisa emandako bertsioari. Azkenean, auzi horretatik kanpo geratu zen bera, baita Cospedal ere, ez baitzegoen nahikoa indizio egiaztatzeko operazio parapolizial horren berri zutela. Operazioaren helburua zen Luis Barcenas PPko diruzain ohiari alderdiarentzat konprometigarria zen dokumentazioa kentzea, Gürtel auziaren ikerketa betean.
Testuinguru horretan, eta epaimahaiko presidente Teresa Palaciosen eta Lopez del Hierro lekuko gisa proposatu duen PSOEko abokatu Gloria de Pascualen arteko tirabira gogor baten ondoren (epaiketa honetan ohikoa bihurtzen ari dena), galdeketa Villarejorekin Genova kalean egindako bileretan zentratu da azkenean.
"Behin bakarrik. Nire emaztea aurkeztu nion Villarejo jaunari", erantzun du Lopez del Hierrok, komisario ohiarekin harreman pertsonala zuela adierazi ostean. Bere bertsioaren arabera, komisarioak berak eskatu zion emaztea ezagutzea. "Nire emazteak ez zuen eragozpenik jarri, eta nik aurkeztu egin nion", zehaztu du.
Bilera hori Villarejori enkarguren bat egiteko izan zenik ukatzeaz gainera, elkartzeko arrazoi bakarra elkar ezagutzea izan zela berretsi du. Bileran poliziari interesatzen zitzaizkion gaiak jorratu zituztela esan du, eta Cospedalek une hartan zituen kezkak azaldu zizkiola, "eta kitto", moztu du.
Asteazkeneko saio honetan Jose Garcia Losada Polizia Judizialeko Komisaria Nagusiko arduradun nagusi izandakoak ere deklaratu du. Losadak ukatu egin du Manuel Morocho tramaren ikertzaileari bere txostenetatik "M. Rajoy" erreferentziak (Gobernuaren presidente ohiari lotuta) kentzeko eskatu izana, eta akusazioa "zentzugabetzat" jo du.
Javier Iglesias abokatuak ere deklaratu behar zuen gaur. Joan den astelehenean, Barcenasek "PPren mandatari" gisa izendatu zuen Iglesias; diruzain ohiaren esanetan, 2013an 500.000 euro eskaini zizkion PPren B kontabilitateari buruzko paperak faltsutzearen truke, edota mehatxu egin zion emaztea, Rosalia Iglesias, kartzelan sartuko zela instrukzio-fasean deklaratzen bazuen.
Iglesiasek, ordea, ez du deklaratu. PSOEren akusazio herritarrak Villarejo ezagutzen duen galdetu dionean, sekretu profesionala argudiatuta ez zuela erantzungo esan du. Magistratuak azalpen gehiago eskatu dizkionean, berriz, tinko agertu da: "Ez dut erantzungo egingo didaten galdera bakar bati ere".
Hori dela eta, epaimahaiak saioa eten du, sekretu profesionalak babesten ote duen aztertzeko.
