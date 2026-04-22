Albiste izango dira: EITB Data cannabisaren legeztatzeari buruz, Irango su-etenaren luzapena eta hizkuntza eskakizunen inguruko desadostasunak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EITB Data cannabisaren legeztatzeari buruz: Cannabisa legeztatzearen aldeko jarrerak behera egin du euskal gizartean: ia 30 puntu 20 urtean. 2004an, esaterako, gehien-gehienak cannabisa legeztatzearen alde agertzen ziren: % 76 ‘nahiko ados’ edo ‘oso ados’ zeuden. 2023an, berriz, herritarren % 53 aukera horren aurka agertzen ziren (‘nahiko desados’ edo ‘oso desados').
- Ekialde Hurbileko azken ordua: Donald Trump AEBko presidenteak asteazkenean amaitu behar zen su-etena luzatzea erabaki du, Iranek akordiorako proposamena aurkeztu arte. Etxe Zuriko maizterrak Pakistango agintariek eskatuta hartu du erabakia, Irango Gobernuak Islamabaden aurreikusitako elkarrizketen aurrean "proposamen bateratu bat aurkezteko" aukera izan dezan. Iranek Ekialde Hurbileko herrialdeei ohartarazi die "beren lurraldea eta instalazioak etsaien zerbitzura erabiltzen badira agur esan beharko diotela Ekialde Hurbileko petrolio ekoizpenari".
- Hizkuntza eskakizunen inguruko desadostasunak: PSE-EEk atea itxi dio lanpostu publikoetan euskara blindatzeko EAJrekin akordioa lortzeari, jeltzaleen proposamenak eskubide urraketa ekar dezakeela iritzita. EAJk, bere aldetik, penaz hartu du PSE-EEren jarrera, eta esan du “albiste txarra” dela, “bai herriarentzat, bai euskararentzat”.
Zure interesekoa izan daiteke
Cannabisa legeztatzearen aldeko jarrerak behera egin du euskal gizartean: % 47 baino ez daude ados; duela bi hamarkada, berriz, % 76 ziren
EITB Datak bildutako datuen arabera, % 21 baino ez dago "oso ados" legeztatze posible batekin, eta % 26 gehiago "nahiko ados".
Donibane Lohizuneko irakaslearen hilketaren epaiketa hasi da Pauen
Paueko Auzitegiak astearte honetan hasi du Lapurdiko gaztearen aurkako epaiketa, Donibane Lohizuneko institutu batean gaztelerazko irakaslea hiltzea egotzita. Epailearen erabakiz, eta akusatua adingabea zenez, bista ateak itxita egiten ari dira.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen bikotekidea erasotzeagatik
Bizilagunek 092 telefonoan ohartarazi zuten Gasteizko etxebizitza batean oihuak eta kolpeen zaratak entzuten zirela.
El Bocaleko pasarelaren auziko epaileak ikertu gisa deitu du hirugarren funtzionario bat
Zuhurtziagabekeria astunagatiko sei giza-hilketa eta zuhurtziagabekeria astunagatiko lesio delitu bat egozten die hirurei.
Hil egin da astelehenean Gasteizen auto batek harrapatu zuen 81 urteko gizonezkoa
Istripua San Viator kalean gertatu zen, 14:00ak aldera.
Realeko bi zale atxilotu dituzte Kopako finaletik bueltan ari zirela autobian bengalak jaurtitzeagatik
Bi atxilotuen ibilgailua aztertu ondoren, Guardia Zibilak 11 kilotik gorako piroteknia-materiala aurkitu zituen barruan.
EHUk estatutu berriak onartu ditu Klaustroaren %73,7ren babesarekin, eta izen ofiziala euskarazkoa izango da
Besteak beste, hartutako erabakien artean dago euskal unibertsitate publikoa Euskal Herriko Unibertsitate izena ematea, euskaraz, iazko ekainean aurkeztutako EHU marka berriaren ildotik.
29 urteko gizon bat atxilotu dute Elgoibarren, joan den igandean Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta
Goizaldean atxilotu dute ustezko erasotzailea, eta Ertzaintzaren zaintzapen zegoela, osasun arazo bat izan du polizia-etxean. Segurtasun Sailak barne-ikerketa ireki du, zer gertatu den argitzeko.
Bizkaiko Foru Berriari buruzko erakusketa Bilbon, euskal autogobernuaren giltzarri historikoa gogora ekartzeko
Bilboko erakusketak eta beste erakusketa ibiltari batek euskal autogobernuan giltzarri den 1526ko dokumentuaren ondarea aurkeztuko dute.