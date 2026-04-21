29 urteko gizon bat atxilotu dute Elgoibarren, joan den igandean Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta
Goizaldean atxilotu dute ustezko erasotzailea, eta Ertzaintzaren zaintzapen zegoela, osasun arazo bat izan du polizia-etxean. Segurtasun Sailak barne-ikerketa ireki du, zer gertatu den argitzeko.
29 urteko gizon bat atxilotu dute gaur Elgoibarren, joan den igandean Donostian sexu-erasoa egitea leporatuta. Biktima 32 urteko emakume bat da, eta atzo jarri zuen salaketa.
Ustezko erasotzailea goizaldean atxilotu dute, eta Ertzaintzaren zaintzapean zegoela, osasun arazo bat izan du eta ospitalera eraman dute, Segurtasun Sailak ohar batean jakitera eman duenez.
Azken gertakari hori polizia-etxe batean izan denez, Ertzaintzaren Barne Arazoetarako Buruzagitzak barne-ikerketa zabaldu du, zer gertatu den argitzeko.
Halaber, oharraren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeari helarazi zaio gaia, eta Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak agerraldia egitea eskatu du Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean, argibideak emateko.
