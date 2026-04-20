Egoera pertsonalarekin pozik, baina etxebizitzak eta gai ekonomikoek estutu egiten dituzte gazteak

Eusko Jaurlaritzaren Aurrera Begira txostenaren arabera, ongizate pertsonalaren indizeak 100etik 73 puntuko ebaluazioa du, baina areagotu egin da etorkizunarekiko ziurgabetasuna.

Gazte talde bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Euskal gazteen pertzepzioa kontrastez betea da. Baikortasuna da nagusi beren egoera pertsonalari dagokionez, baina kezka handiz begiratzen diote etorkizunari, egiturazko hainbat faktore direla eta. Hala jasotzen du Eusko Jaurlaritzako Gazteriaren Euskal Behatokiak plazaratutako Aurrera Begira 2025 txostenak. Horren arabera, ongizate pertsonalaren indizea 100etik 73 puntutan dago; aldi berean, ordea, kezka sakona dago etxebizitzari, emantzipazioari eta familia osatzeko zailtasunei buruz.

Horrela, gazteen % 45ek uste dute ezin izango direla urtebeteko epean emantzipatu, eta horrek agerian uzten du oztopo ekonomiko eta lanari lotutakoek bere horretan dirautela. Zailtasun horrek ez du soilik emantzipazioa atzeratzen; beste bizi-proiektu batzuetan ere eragiten du. Hala, % 31k uste dute nekez izango dituztela seme-alabak nahi luketen adinean, eta horrek islatzen du gero eta gehiago atzeratzen dela guraso izateko adina.

Emantzipazio ezinezkoa

Nahiz eta gehienek 30 urte inguruan kokatzen duten seme-alabak izateko adin egokia —azken hamarkadan egonkorra izan da joera—, % 33,4k uste dute ez dela probablea hori gertatzea, eta % 8,7k diote ez dela "batere probablea". Azterketa egiten denetik izandako daturik altuenak dira horiek.

Lan merkatuak ere ezegonkortasun sentsazio hori elikatzen du. Langabezian dauden gazteen % 79k uste dute urtebetean lana aurkituko dutela, eta ikasleen % 82k espero dute beren prestakuntzarekin bat datorren enplegua lortzea; hala ere, lanean ari direnen % 41ek diote lana galduko duten edo baldintzak okertuko zaizkien beldur direla. Dualtasun horrek agerian uzten du itxaropen positiboen eta lan-hauskortasunaren arteko oreka.

Bestalde, zenbait adierazle nagusitan beheranzko joera nabari da. Etorkizunarekiko konfiantza-indizea 100etik 53 puntutan dago, eta horrek agerian uzten du epe ertaineko itxaropenen gainbehera.

Familia eta osasun mentala

Txostenak jaso duenez, gehien baloratzen dituzten arloen artean daude familia, osasuna —bereziki osasun mentala—, lagunak eta, oro har, ongizate pertsonal eta harremanetakoa.

Horiez gain, pisu handia hartzen dute enpleguak eta egoera ekonomikoak ere, gazteek funtsezkotzat jotzen baitituzte bizi-proiektu autonomo bat garatzeko. Oro har, txostenak balioen hierarkia bat marrazten du, non dimentsio emozionalak (harremanak, ongizatea) eta materialak (lana, diru-sarrerak) elkarrekin bizi diren.

Hala ere, arrakala nagusiak azken arlo horietan agertzen dira. Gazteek ingurune hurbilean asebetetze maila handia erakusten duten arren, desorekarik handienak egoera ekonomikoan, osasun mentalean eta enpleguan daude.

Gizartea

