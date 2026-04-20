Kopako finala
Zer eragin izango du trafikoan Kopako garaipenaren ospakizunak?
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du Realak, kopa irabazi ostean, astelehenean jasoko duen harrerarako.
Ospakizun handia eta talde txuri-urdinari egingo zaion 18:00etan hasiko da, Anoetan. Jokalariek hiriaren erdigunea zeharkatuko dute autobus ireki batean, udaletxeraino, eta 19:00ak aldera iritsiko dira Alderdi Ederrera. Zuzenean jarraitu ahal izango da ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Orain eta gainerako euskarri digitaletan.
Zer eragin izango du trafikoan Kopako garaipenaren ospakizunak?
Kopako finala
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du Realak, kopa irabazi ostean, astelehenean jasoko duen harrerarako.
Honela ospatuko du Realak Kopa bere zaleekin: ordutegia eta ibilbidea.
Kopako finala
Ibilbidea 18:00ak aldera abiatuko da Anoetatik. Hiriko erdigunea zeharkatuko dute, Donostiako udaletxean eta Alderdi Eder inguruko lorategietan 19:00ak aldera amaitu arte.
Realari Donostian egingo zaion harrera eta ospakizunak eskainiko ditu EITBk, zuzenean.
Errege Kopako garaipenaren emozioa lau haizetara zabaltzeko profesional talde zabala arituko da lanean ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Orain Euskadi Irratia, Radio Euskadi eta gainerako euskarri digitaletarako.
100.000 realzale espero dira gaur Donostian, garaipena ospatzeko.
Talde txuri-urdinak laugarren aldiz irabazi du Errege Kopa; izan ere, Sevillako Cartuja futbol zelaian jokatutako finalean, Atletico Madril menderatu du, penalti jaurtiketetan, luzapena 2-2 amaitu eta gero.