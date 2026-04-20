Zuzenean: Donostia, Realaren Kopako ospakizunetarako prest

Ospakizun handia eta talde txuri-urdinari egingo zaion 18:00etan hasiko da, Anoetan. Jokalariek hiriaren erdigunea zeharkatuko dute autobus ireki batean, udaletxeraino, eta 19:00ak aldera iritsiko dira Alderdi Ederrera. Zuzenean jarraitu ahal izango da ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Orain eta gainerako euskarri digitaletan.

FOTODELDÍA - SAN SEBASTIÁN, 19/04/2026.- Los capitanes de la Real Sociedad, Aritz Elustondo (i) y Mikel Oyarzabal (d) a su llegada este domingo al aeropuerto de Hondarribia en un vuelo directo desde Sevilla donde anoche ganaron la final de la Copa del Rey. EFE/Javier Etxezarreta

Elustondo eta Oyarzabal, Kopa eskuetan dutela, atzo, Hondarribira iritsi berritan. Argazkia: EFE

HARRERA DONOSTIAN

Realari egindako harrera eta ospakizun ekitaldiak, zuzenean, ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Orain eta gainerako euskarri digitaletan.
Finala ikusgai dago, osorik, ETBON plataforman
Zaleek jokalariak babestu dituzte Gipuzkoara iritsi direnean

Donostiako Udalaren mugikortasun eta segurtasun gomendioak

Aldaketak Dbus zerbitzuan

Euskotrenen tren zerbitzua indartuko du, Realari Donostian egingo zaion harrera dela eta

TRAFIKOAREN GAINEKO ERAGINAK

Zer eragin izango du trafikoan Kopako garaipenaren ospakizunak?

ORDUTEGIA ETA IBILBIDEA

Honela ospatuko du Realak Kopa bere zaleekin: ordutegia eta ibilbidea.

Kopako finala

Honela ospatuko du Realak Kopa bere zaleekin: jai txuri-urdinaren ordutegia eta ibilbidea

Ibilbidea 18:00ak aldera abiatuko da Anoetatik. Hiriko erdigunea zeharkatuko dute, Donostiako udaletxean eta Alderdi Eder inguruko lorategietan 19:00ak aldera amaitu arte.

SAN SEBASTIÁN, 18/04/2026.- Aficionados de la Real Sociedad esperan en la playa de la Concha, de San Sebastián, el inicio del encuentro correspondiente a la final de la Copa del Rey que disputan este sábado frente al Atlético de Madrid en el estadio La Cartuja, en Sevilla. EFE / Javier Etxezarreta.
Realari Donostian egingo zaion harrera eta ospakizunak eskainiko ditu EITBk, zuzenean.

100.000 realzale espero dira gaur Donostian, garaipena ospatzeko.