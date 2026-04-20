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En directo: Donostia se prepara para el recibimiento a la Real

La gran celebración y el recibimiento al equipo txuri-urdin serán esta tarde a partir de las 18:00 horas partiendo de Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente sobre las 19:00 horas. Un amplio equipo de profesionales trabajará para ofrecer más de cinco horas de celebración en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.
FOTODELDÍA - SAN SEBASTIÁN, 19/04/2026.- Los capitanes de la Real Sociedad, Aritz Elustondo (i) y Mikel Oyarzabal (d) a su llegada este domingo al aeropuerto de Hondarribia en un vuelo directo desde Sevilla donde anoche ganaron la final de la Copa del Rey. EFE/Javier Etxezarreta

Elustondo y Oyarzabal, con la Copa en las manos, a la llegada del equipo a Hondarribia. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Zuzenean: Realaren Kopako garaipenaren ospakizunak eta taldeari harrera, Donostian
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RECIBIMIENTO EN DONOSTIA

El recibimiento a la Real y los actos de celebración se podrán seguir en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.
La final se puede volver a ver en la plataforma ETBON
Los y las aficionadas han arropado a los jugadores a su llegada a Gipuzkoa

La Real promete una gran fiesta con "música, micrófono y euforia", con "presentador especial incluido"

Después de la recepción oficial en el consistorio donostiarra, los jugadores saldrán al balcón para dedicar la Copa a la afición. 

Una vez finalizados los actos protocolarios, los futbolistas bajarán al escenario instalado en Alderdi Eder para estar "más cerca de su gente y dejar momentos de jolgorio, presentador especial incluido".

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HORARIO Y RECORRIDO

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EITB

El recorrido partirá sobre las 18:00 horas desde Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente una hora más tarde, sobre las 19:00 horas.

SAN SEBASTIÁN, 18/04/2026.- Aficionados de la Real Sociedad esperan en la playa de la Concha, de San Sebastián, el inicio del encuentro correspondiente a la final de la Copa del Rey que disputan este sábado frente al Atlético de Madrid en el estadio La Cartuja, en Sevilla. EFE / Javier Etxezarreta.
18:00 - 20:00
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