COPA
¿Cómo afectará al tráfico la celebración de la Copa en Donostia-San Sebastián?
El Ayuntamiento donostiarra ha organizado un dispositivo especial de seguridad este lunes para el recibimiento a la Real Sociedad tras la victoria.
Después de la recepción oficial en el consistorio donostiarra, los jugadores saldrán al balcón para dedicar la Copa a la afición.
Una vez finalizados los actos protocolarios, los futbolistas bajarán al escenario instalado en Alderdi Eder para estar "más cerca de su gente y dejar momentos de jolgorio, presentador especial incluido".
¿Cómo afectará al tráfico la celebración de la Copa en Donostia-San Sebastián?
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El Ayuntamiento donostiarra ha organizado un dispositivo especial de seguridad este lunes para el recibimiento a la Real Sociedad tras la victoria.
Así será la celebración de la Real con la Copa: horario y recorrido de la fiesta txuri-urdin
Final de Copa
El recorrido partirá sobre las 18:00 horas desde Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente una hora más tarde, sobre las 19:00 horas.
EITB ofrecerá en directo el recibimiento a la Real y los actos de celebración por la final de Copa en San Sebastián
El lunes un amplio equipo de profesionales trabajará para ofrecer más de cinco horas de celebración en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.
Donostia se prepara para acoger a 100 000 realzales para celebrar la victoria
El equipo txuri-urdin se ha proclamado campeón de Copa del Rey por cuarta vez en su historia, al superar, en la final disputada en La Cartuja, en Sevilla, al Atlético Madrid, en la tanda de penaltis, tras el 2-2 con que ha concluido la prórroga.