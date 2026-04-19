Así será la celebración de la Real con la Copa: horario y recorrido de la fiesta txuri-urdin
El recorrido partirá sobre las 18:00 horas desde Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente una hora más tarde, sobre las 19:00 horas.
El gran recibimiento a la Real Sociedad y la celebración de la victoria de la Copa del Rey tendrá lugar este lunes en el Ayuntamiento de San Sebastián y los aledaños jardines de Alderdi Eder, sobre las 19:00 horas, después de un recorrido triunfal por el centro de la ciudad que partirá desde Anoeta una hora antes.
EITB ofrecerá en directo y en exclusiva la celebración del triunfo, con un amplio equipo de profesionales, además de un espectacular despliegue de recursos y la más alta tecnología. También se podrá disfrutar de este evento histórico a través de las tres pantallas gigantes ubicadas en Alderdi Eder.
En concreto, el autobús de la Real Sociedad partirá con el equipo desde el estadio de Anoeta a las 18:00 horas y recorrerá en comitiva las avenidas de Madrid y Sancho el Sabio, para encarar después, a través de la plaza Centenario, la calle Urbieta.
Seguidamente atravesará toda la avenida de la Libertad para subir después por la calle Okendo y encarar desde ella el Boulevard, que la comitiva recorrerá hasta alcanzar la gran terraza consistorial y darse el primer gran baño de multitudes en su ciudad.
A continuación, jugadores, cuerpo técnico y directivos del club protagonizarán una recepción en el interior del Ayuntamiento, del que no se marcharán sin salir al balcón consistorial y disfrutar del reconocimiento de los guipuzcoanos, y de una imagen inolvidable.
El recorrido del autobús, calle a calle
La expedición partirá desde Anoeta, atravesará Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio y llegará a la plaza Centenario. Desde ahí, desembocará en la Avenida de la Libertad, para sortear la calle Okendo y la zona del Boulevard y concluir, al fin, en el Ayuntamiento.
Afecciones en el transporte público
Se registrarán también modificaciones en el transporte público, con cambios de los trayectos que coinciden con los lugares de celebración en DBus, los autobuses urbanos de la capital guipuzcoana, mientras que Euskotren ha anunciado que reforzará los servicios de la línea Lasarte Oria-San Sebastián-Hendaia y el tramo Zumaia-Donostia de la línea que va hasta Bilbao.
Desde las 10:00 horas de mañana, por la colocación de vallado en el recorrido y otros preparativos, habrá cortes intermitentes de tráfico de vehículos privados en la zona de Amara y el centro, además de que no se podrá estacionar en las calles afectadas.
COPA
¿Cómo afectará al tráfico la celebración de la Copa en Donostia-San Sebastián?
El Ayuntamiento donostiarra ha organizado un dispositivo especial de seguridad este lunes para el recibimiento a la Real Sociedad tras la victoria.
Dispositivo de seguridad especial
Un total de 340 ertzainas y municipales serán los encargados de la seguridad durante el recorrido por las principales calles de la capital guipuzcoana. Más de 100 000 personas podrían acudir a los festejos y congregarse, tanto a lo largo del recorrido que los campeones harán en autobús como en la posterior recepción y celebración en el Ayuntamiento y sus jardines, junto a la playa de La Concha.
Por todo ello, se recomienda a la ciudadanía, así como a quienes se desplacen desde otras localidades, planificar sus rutas con antelación y evitar desplazamientos innecesarios. Asimismo, se aconseja priorizar los trayectos a pie o en transporte público, evitando en la medida de lo posible el uso de vehículos privados.
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