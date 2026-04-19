Kopako finala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Honela ospatuko du Realak Kopa bere zaleekin: jai txuri-urdinaren ordutegia eta ibilbidea

Ibilbidea 18:00ak aldera abiatuko da Anoetatik. Hiriko erdigunea zeharkatuko dute, Donostiako udaletxean eta Alderdi Eder inguruko lorategietan 19:00ak aldera amaitu arte.

Aficionados de la Real Sociedad esperan en la playa de la Concha, de San Sebastián, el inicio del encuentro correspondiente a la final de la Copa del Rey que disputan este sábado frente al Atlético de Madrid en el estadio La Cartuja, en Sevilla. EFE / Javier Etxezarreta.

Realaren jarraitzaileak, Donostian. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Astelehenean, hilak 20, egingo zaio harrera handia Realari, Errege Kopako finalean lortutako garaipena merezi bezala ospatzeko. Ibilbidea 18:00ak aldera abiatuko da Anoetatik. Hiriko erdigunea zeharkatuko dute, Donostiako udaletxean eta Alderdi Eder inguruko lorategietan 19:00ak aldera amaitu arte.

EITBk zuzen-zuzenean eta esklusiban eskainiko du Kopako garaipenaren ospakizuna. Profesional talde zabala arituko da lanean bost ordutik gorako emankizunean eta goi mailako teknologia eta baliabideak erabiliko dira, emozioz beteriko harrera jendetsua eskaintzeko. Halaber, ekitaldi historiko honetaz gozatu ahal izango da Alderdi Ederren kokatutako hiru pantaila erraldoien bitartez.

Zehazki, Realaren autobusa Anoetako estadiotik abiatuko da 18:00etan, eta segizioan zeharkatuko ditu Madrilgo eta Antso Jakitunaren etorbideak. Ondoren, Mendeurrenaren plazatik abiatuta, Urbieta kalea hartuko dute.

Jarraian, Askatasunaren hiribidea zeharkatuko dute, eta, ondoren, Okendo kalean gora egingo dute. Handik, Boulebardera zuzenduko dira, udaletxeko terraza handira iritsi arte. Hantxe, jende andana biltzea aurreikusita dago, taldearekin merezitako garaipena ospatzeko.

Ondoren, klubeko jokalariek, teknikariek eta zuzendariek harrera izango dute udaletxean, eta ez dute alde egingo udaletxeko balkoira irten eta gipuzkoarren errekonozimenduaz eta irudi ahaztezinaz gozatu gabe.

Ibilbidea, kalez kale

Anoetatik abiatuko dira, Madril etorbidea, Pio XII .a eta Antso Jakituna zeharkatuko dituzte eta Mendeurrenaren plazara iritsiko dira. Hortik, Askatasunaren hiribidea hartuko dute, Okendo kalea eta Boulevard gunea zeharkatuta. Udaletxean amaituko dute ibilbidea.

Eragina garraio publikoan

Garraio publikoan ere aldaketak izango dira. Hala, 15:00etatik ekitaldia amaitu arte, ibilbide eta geralekuetan aldaketa batzuk egingo ditu DBusekBestalde, Euskotrenek iragarri du trenen zerbitzua indartuko duela. Zehazki, astelehen lanegunetako ohiko zerbitzua osatuko duten tren errefortzuen zirkulazioak honako tarte hauetan egingo dira: E2 linea (Lasarte Oria – Hendaia) eta E1 linearen Zumaia – Donostia tartea (Donostia-Bilbao).

Goizeko 10:00etatik aurrera, ibilbidean hesiak jartzeagatik eta bestelako prestaketengatik, ibilgailu pribatuen joan-etorria eten egingo da aldizka Amara inguruan eta erdialdean; gainera, ezingo da eraginpeko kaleetan aparkatu.

Segurtasuna indartuko da

Guztira 340 ertzain eta udal arduratuko dira segurtasunaz Gipuzkoako hiriburuko kale nagusietan barrena egingo den ibilbidean zehar. 100.000 pertsonatik gora joan daitezke ospakizun handira, bai txapeldunek autobusez egingo duten ibilbidean zehar, bai Kontxako hondartzaren ondoan -udaletxearen inguruan- egingo den harrera eta ospakizunean.

Horregatik guztiagatik, herritarrei eta inguruko beste herrietatik doazenei gomendatzen zaie ibilbideak aldez aurretik planifikatzea eta beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihestea. Halaber, oinez edo garraio publikoan egiten diren ibilbideei lehentasuna ematea gomendatzen da, ahal den neurrian ibilgailu pribatuak erabiltzea saihestuz.

Donostia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

REALA SEVILLAN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal agintariak ere Sevillan dira, eta Pradales pronostikoa egitera ausartu da: "Realak 1-2 irabaz dezala"

Jarraitzaileen artean ez dira falta euskal erakundeetako ordezkariak ere, Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Jon Insausti, Donostiako alkatea, eta Eider Mendoza, Gipuzkoako Ahaldun nagusia ere Sevillara joan direnen artean daude. Guztiak Realeko presidentearekin batera ibili dira goizean realzaleekin giroa partekatzen. Lehendakaria harro azaldu da ikusten ari den portaerarekin, herri baten izaera erakusten duen portaera dela azpimarratuz. Ziur da kopa etxera etorriko dela, eta bere pronostikoa egiten ausartu da.

Publizitatea
X