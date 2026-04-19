Honela ospatuko du Realak Kopa bere zaleekin: jai txuri-urdinaren ordutegia eta ibilbidea
Astelehenean, hilak 20, egingo zaio harrera handia Realari, Errege Kopako finalean lortutako garaipena merezi bezala ospatzeko. Ibilbidea 18:00ak aldera abiatuko da Anoetatik. Hiriko erdigunea zeharkatuko dute, Donostiako udaletxean eta Alderdi Eder inguruko lorategietan 19:00ak aldera amaitu arte.
EITBk zuzen-zuzenean eta esklusiban eskainiko du Kopako garaipenaren ospakizuna. Profesional talde zabala arituko da lanean bost ordutik gorako emankizunean eta goi mailako teknologia eta baliabideak erabiliko dira, emozioz beteriko harrera jendetsua eskaintzeko. Halaber, ekitaldi historiko honetaz gozatu ahal izango da Alderdi Ederren kokatutako hiru pantaila erraldoien bitartez.
Zehazki, Realaren autobusa Anoetako estadiotik abiatuko da 18:00etan, eta segizioan zeharkatuko ditu Madrilgo eta Antso Jakitunaren etorbideak. Ondoren, Mendeurrenaren plazatik abiatuta, Urbieta kalea hartuko dute.
Jarraian, Askatasunaren hiribidea zeharkatuko dute, eta, ondoren, Okendo kalean gora egingo dute. Handik, Boulebardera zuzenduko dira, udaletxeko terraza handira iritsi arte. Hantxe, jende andana biltzea aurreikusita dago, taldearekin merezitako garaipena ospatzeko.
Ondoren, klubeko jokalariek, teknikariek eta zuzendariek harrera izango dute udaletxean, eta ez dute alde egingo udaletxeko balkoira irten eta gipuzkoarren errekonozimenduaz eta irudi ahaztezinaz gozatu gabe.
Ibilbidea, kalez kale
Anoetatik abiatuko dira, Madril etorbidea, Pio XII .a eta Antso Jakituna zeharkatuko dituzte eta Mendeurrenaren plazara iritsiko dira. Hortik, Askatasunaren hiribidea hartuko dute, Okendo kalea eta Boulevard gunea zeharkatuta. Udaletxean amaituko dute ibilbidea.
Eragina garraio publikoan
Garraio publikoan ere aldaketak izango dira. Hala, 15:00etatik ekitaldia amaitu arte, ibilbide eta geralekuetan aldaketa batzuk egingo ditu DBusek. Bestalde, Euskotrenek iragarri du trenen zerbitzua indartuko duela. Zehazki, astelehen lanegunetako ohiko zerbitzua osatuko duten tren errefortzuen zirkulazioak honako tarte hauetan egingo dira: E2 linea (Lasarte Oria – Hendaia) eta E1 linearen Zumaia – Donostia tartea (Donostia-Bilbao).
Goizeko 10:00etatik aurrera, ibilbidean hesiak jartzeagatik eta bestelako prestaketengatik, ibilgailu pribatuen joan-etorria eten egingo da aldizka Amara inguruan eta erdialdean; gainera, ezingo da eraginpeko kaleetan aparkatu.
Zer eragin izango du trafikoan Kopako garaipenaren ospakizunak?
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du Realak, kopa irabazi ostean, astelehenean jasoko duen harrerarako.
Segurtasuna indartuko da
Guztira 340 ertzain eta udal arduratuko dira segurtasunaz Gipuzkoako hiriburuko kale nagusietan barrena egingo den ibilbidean zehar. 100.000 pertsonatik gora joan daitezke ospakizun handira, bai txapeldunek autobusez egingo duten ibilbidean zehar, bai Kontxako hondartzaren ondoan -udaletxearen inguruan- egingo den harrera eta ospakizunean.
Horregatik guztiagatik, herritarrei eta inguruko beste herrietatik doazenei gomendatzen zaie ibilbideak aldez aurretik planifikatzea eta beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihestea. Halaber, oinez edo garraio publikoan egiten diren ibilbideei lehentasuna ematea gomendatzen da, ahal den neurrian ibilgailu pribatuak erabiltzea saihestuz.
Gaua luzea izan da realzaleentzat
Donostian, Eibarren, Tolosan... kalean, tabernan, elkartean... Ordu txikietara arte luzatu zen Kopako garaipenaren ospakizuna Gipuzkoa osoan.
Ertzaintzak bi adingabe atxilotu ditu Sestaon, Santurtzin beste adingabe bati arma zuriz eraso egiteagatik
Lehenago, beste bi adingabe ikertu gisa atzeman zituzten, eta ikerketan aurrera egin ostean, ondoko udalerrian bi persona atxilotu dituzte.
Kontxan bainua hartuz ospatu dute Realaren garaipena
Gaua beroa izan da, antza, Donostian, eta Realak Kopa altxatu duela ospatzeko, batzuek bainua hartzea erabaki dute.
Sevilla abordatu eta gainezka egin du Realaren fan zoneak
Realak Errege Kopako finala jokatu du gaur gauean Atletico Madrilen aurka. Realzaleek pasioz bizi izan dute jardunaldia, Sevillan zein Gipuzkoan eta horren adierazle da han eta hemen altxatu den olatu txuriurdina.
Dozenaka pertsona elkartu dira Zizur Nagusian, irakasle batek emakumeei egindako grabazioen aurka
'Elkarrekin. Beldurrik ez' lelopean, manifestazioan zehar "Erasorik ez, erantzunik gabe" oihukatu dute. 180 urteko kartzela-zigorra ezarri diote irakasleari, eta gehienez 15 urte beteko ditu.
"Gernikako Arbola" abestu dute Urkiolan, kantu hori Euskal Herriko ereserki gisa proposatzeko
Besteak beste, Gontzal Mendibilek eta Jose Maria Esparza editoreak abestu dute, eta partaideak kezkatuta agertu dira Euskal Herriaren kohesio faltagatik. Ildo horretan, "Gernikako Arbola" euskal herritar guztien ereserkia izatea proposatu dute.
Euskal agintariak ere Sevillan dira, eta Pradales pronostikoa egitera ausartu da: "Realak 1-2 irabaz dezala"
Jarraitzaileen artean ez dira falta euskal erakundeetako ordezkariak ere, Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Jon Insausti, Donostiako alkatea, eta Eider Mendoza, Gipuzkoako Ahaldun nagusia ere Sevillara joan direnen artean daude. Guztiak Realeko presidentearekin batera ibili dira goizean realzaleekin giroa partekatzen. Lehendakaria harro azaldu da ikusten ari den portaerarekin, herri baten izaera erakusten duen portaera dela azpimarratuz. Ziur da kopa etxera etorriko dela, eta bere pronostikoa egiten ausartu da.
Bi adingabe ikertzen ari dira Santurtziko jaietan 14 urteko mutiko bat sastatzeagatik
Biktima ospitaleratu egin dute, baina ez dago arriskuan; ustezko erasotzaileak adingabeentzako fiskaltzak deituko ditu.