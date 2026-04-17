Zer eragin izango dute trafikoan Donostiako Kopako finalaren inguruko ekitaldiek?
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du larunbat honetarako aurreikusitako ekitaldien harira, bai finala dela eta, bai Realak kopa irabaziz gero egin litekeen harreragatik.
Donostiako Udala, hainbat erakunde eta instituziorekin elkarlanean, dispositibo berezi bat diseinatu du “segurtasunez eta normaltasunez” bizi daitezen Realak larunbat honetan jokatuko duen Kopako finalarekin lotutako ekitaldiak.
Gipuzkoako hiriburua giro aparta hartzeko prestatzen ari da Alderdi Ederreko Fan Zone-aren inguruan; bertan pantaila erraldoi bat jarriko da partida jarraitzeko. Halaber, astelehenean taldeari harrera instituzionala egiteko aukera ere aurreikusten da, garaipena lortuz gero.
Aparkamendua
- Apirilaren 16tik 21era:
- Kaian eta 1-1 / 1-2 sektoreetan (Erdialdea) aparkatzeko baimena duten ibilgailuek beste TAO sektore batzuetan aparkatu ahal izango dute, baina ezin izango dute erreserbatutako eremuetan edo TAO komertzialeko guneetan aparkatu.
- Aparkatzeko aukerarik gabeko guneak:
- Hernani kalea (osoa).
- Andia kalea (Hernani-Garibai artean).
- Peñaflorida kalea (Hernani-Garibai artean).
- Gariba-Peñaflorida (elkargunea).
- Garibai kalea (Andia-Peñaflorida artean).
- Legazpi kalea (osoa).
- Okendo-Bengoetxea.
Zirkulazio eteteak
- 18:00etatik ekitaldia amaitu arte (jende kopuruaren arabera):
- Boulevarda eta Hernani kalea.
- Jende asko badago, etete-ordutegiak aurreratu daitezke.
- Dbus zerbitzuaren ibilbideak aldatu egingo dira eremu horretan.
Parkinak
- 18:00etatik aurrera edo lehenago (jende kopuruaren arabera) sarbide murrizketak:
- Alderdi Eder.
- Cervantes-Kontxa.
Ospakizunak Realak irabaziz gero
Igandea
Debekatuta egongo da ibilgailuak aparkatzea segizioaren ibilbide osoan.
- Ibilgailuak igande gaua baino lehen kendu beharko dira leku hauetatik:
- Sancho el Sabio etorbidea (erdigunerako noranzkoa).
- Urbieta kalea (San Martin-Prim).
- Okendo kalea (Askatasuna-Bengoetxea).
- Lizarra kalea (zamalanak).
- Manterola.
Astelehena
10:00etatik 15:00etara
- Hesiak jarriko dituzte ibilbidean.
- Zirkulazioa baimenduta (murrizketekin)::
- Garraio publikoa.
- Baimendutako ibilgailuak:
- Larrialdi zerbitzuak.
- Egoiliarrak.
- Zamalanak.
- Diskrezionalak.
- Parkinak.
- Trafiko pribatua:
- Zirkulazio etete tartekatuak.
- Ordutegi aldakorrak eremuaren arabera..
15:00etatik autobusa udaletxera iritsi arte.
- Itxiera osoa:
- Segizioaren ibilbide osoana:
- Anoetatik udaletxeraino (eta ondoko kaleetan).
- Anoeta estadioa, Madril etorbidea, Pio XII, Sancho el Sabio, Mendeurren plaza, Urbieta kalea, Askatasunaren etorbidea, Okendo kalea eta Boulevarda.
- Anoetatik udaletxeraino (eta ondoko kaleetan).
- Erdigunea
- Askatasunaren etorbidetik Boulevardera.
- Segizioaren ibilbide osoana:
- Ibilbidea igaro ondoren, berrirekitze progresiboa egingo da.
Zure interesekoa izan daiteke
Uholde txuri-urdin batek Reala agurtu du Sevillarako bidaia ekin baino lehen
Realeko adin guztietako zaleek, mota guztietako jantzi txuri-urdinak jantzita, agur esan diote ostiral honetan talde donostiarrari, kantu, bandera, animo oihu eta bufanda artean, Sevillarako bidaiaren hasieran. Larunbat honetan jokatuko du Kopako finala Atletico Madrilen aurka.
Gipuzkoako 70 bat alkate Sevillara joan dira, ordezkari gisa, partidua ikustera
Realak berak gonbidatuta, alderdi politiko guztietako alkateak bildu ditu ekimenak. Helburua berbera da guztientzat: emaitza ona lortzea eta Kopa irabaztea.
Marea txuri-urdina Sevillara!
Realeko zaleak Andaluziara bidean dira Atletico Madrilen aurkako Errege Kopako finala bertatik bertara jarraitzeko. 26.000 realzale baino gehiago Cartuja estadioan bertan izango dira eta beste milaka pertsonak sarrerarik gabe bidaiatuko dute. Helburua bat eta bakarra: Kopa Donostiara ekartzea.