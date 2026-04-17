¿Cómo afectará al tráfico los eventos por la final de Copa en Donostia-San Sebastián?
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, en coordinación con distintas entidades e instituciones, ha diseñado un dispositivo especial para que la ciudad pueda disfrutar con "seguridad y normalidad" de los eventos vinculados a la final de la Copa que la Real Sociedad disputará este sábado.
La capital guipuzcoana se prepara así para acoger una jornada de gran ambiente en torno a la Fan Zone de Alderdi Eder, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el partido, así como para un posible recibimiento institucional al equipo el lunes, en caso de victoria.
Estacionamiento
- Del 16 al 21 de abril:
- Los vehículos autorizados para aparcar en el muelle y en los sectores 1-1 / 1-2 (Centro) podrán estacionar en otros sectores OTA, pero no podrán hacerlo en zonas reservadas o de OTA comercial.
- Zonas sin posibilidad de aparcar:
- Calle Hernani (completa).
- Calle Andía (entre Hernani–Garibai).
- Calle Peñaflorida (entre Hernani–Garibai).
- Garibai–Peñaflorida (confluencia).
- Calle Garibai (entre Andía–Peñaflorida).
- Calle Legazpi (completa).
- Okendo-Bengoetxea.
Restricciones en la circulación
- Desde las 18:00 hasta el final del evento (según la afluencia de público):
- Boulevard y Calle Hernani.
- Los cortes podrían adelantarse si hay mucha gente.
- Los recorridos de Dbus por la zona se modificarán.
Parkings
- Accesos restringidos desde las 18:00 o antes (según afluencia):
- Alderdi Eder.
- Cervantes-Concha.
Posible celebración
Domingo
Prohibición de estacionamiento a lo largo del recorrido de la comitiva.
- Retirar vehículos antes de la noche del domingo en:
- Avenida Sancho el Sabio (dirección centro).
- Calle Urbieta (San Martín-Prim).
- Calle Okendo (Libertad-Bengoetxea).
- Calle Lizarra (carga y descarga).
- Manterola.
Lunes
Desde las 10:00 hasta las 15:00.
- Colocación de vallado en el recorrido.
- Circulación permitida (con limitaciones):
- Transporte público.
- Vehículos autorizados:
- Emergencias.
- Residentes.
- Carga y descarga.
- Discrecionales.
- Parkings.
- Tráfico privado:
- Cortes intermitentes.
- Horarios variables según zona.
Desde las 15:00 hasta la llegada del autobús al ayuntamiento.
- Cierre total en:
- Todo el recorrido de la comitiva:
- Desde Anoeta hasta el Ayuntamiento (y calles adyacentes).
- Estadio de Anoeta, Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard.
- Desde Anoeta hasta el Ayuntamiento (y calles adyacentes).
- Centro:
- Desde la Avenida de la Libertad hasta el Boulevard.
- Todo el recorrido de la comitiva:
- Reapertura progresiva tras paso de la comitiva.
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