Nafarroako Parlamentua
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Minutu bateko isilune hunkigarria Nafarroako Parlamentuan, hildako bost foruzainen omenez

PAMPLONA, 04/06/2026.- El pleno del Parlamento de Navarra, con la asistencia de la consejera de Justicia e Interior, Inmaculada Jurío, y el Jefe de la Policía Foral de Navarra, Iván Ortueta, entre otros, ha homenajeado con un minuto de silencio al inicio de su sesión semanal a los cinco agentes de la Policía foral fallecidos ayer en accidente de tráfico en Gipuzkoa y ha mostrado su "reconocimiento, respeto y gratitud" a los fallecidos por su "compromiso y vocación de servicio". EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Gaurko saioaren hasieran, Unai Hualde Ganberako presidenteak Bozeramaileen Batzordean goizeko lehen orduan onartutako adierazpen instituzionala irakurri du, gertaerak eragindako "mina eta atsekabea" erakusten duen testua. Hildako bost foruzainak omentzeko Nafarroako Gobernuak zein Foruzaingoak antolatutako ekitaldi instituzionalekin bat egin du Ganberak.

Foruzaingoa Nafarroako parlamentua Nafarroa Gizartea

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(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal Herriko mediku eta pediatrek pantailek arrisku larriak dakartzatela ohartarazi dute, eta ikasgeletan mugikorrik ez izatea eskatu

Altxa Burua mugimenduarekin batera, sendagileek eta pediatrek txosten bateratua plazaratu dute, lehenengoz. Lan horretan, pantailen aurrean denbora luzez egoteak adingabeengan dakarren eragin negatiboa aztertu dute; alde batetik, buru osasuna aipatu dute: loaren nahasmenduak, antsietatea... Bestetik, obesitatea, ikusmen-arazoak eta hizkuntzaren atzerapenak eragin ditzaketela ohartarazi dute.

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