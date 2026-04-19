Zorionak Reala!: EITB ofrecerá en directo el recibimiento a la Real y los actos de celebración por la final de Copa en San Sebastián
El lunes un amplio equipo de profesionales trabajará para ofrecer más de cinco horas de celebración en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.
EITB ofrecerá en directo y en exclusiva la celebración del triunfo de la Real Sociedad en la Copa del Rey, este lunes, 20 de abril, con un amplio equipo de profesionales, además de un espectacular despliegue de recursos y la más alta tecnología: helicóptero, 2 drones, segway y 11 cámaras más, entre otros. Serán más de cinco horas de retransmisión en ETB1, la plataforma ETB ON y en la web kirolakeitb.eus, para hacer llegar a todos los rincones la emoción de la victoria copera.
Para calentar motores, a las 15:30 horas comenzará el especial “Biba Zuek!”, que realizará conexiones con diferentes puntos de San Sebastián para recoger toda la previa: entre otros, con Anoeta, desde donde partirá el autobús de la Real Sociedad y también en Alderdi Eder, para dar cuenta del homenaje que se rendirá a los jugadores en el ayuntamiento.
A continuación, desde las 17:30 horas, el equipo de Kirolak tomará el relevo y arrancará con la retransmisión del recibimiento hasta que este termine la fiesta. Jon Balentziaga y Ana Ramos, acompañados por Juanan Larrañaga, presentarán la retransmisión especial desde un set instalado en el interior del ayuntamiento de Donostia. Y a la llegada de los jugadores de la Real al consistorio, el periodista Asier Aranguren irá entrevistando a los protagonistas. En Anoeta y a lo largo del recorrido estarán los periodistas Iñaki Mikeo, Iñigo Barrena y Diego Álvarez de Arcaya.
En ETB2 también se emitirá programación especial dentro de "Euskadi Quédate", presentado por Odei Esnaola, que saldrá del plató para instalarse en los relojes de Alderdi Eder. El programa comenzará a las 17:45 horas y finalizará con el informativo "Teleberri". Realizarán conexiones en directo desde Anoeta, Alderdi Eder y Boulevard, entre otros puntos.
Euskadi Irratia ofrecerá el especial "Hiru Erregeen Mahaia" de 17:45 a 22:00 horas. Dirigido por Kepa Iribar, seguirán la fiesta completa desde Anoeta a Alderdi Eder. Lo contarán Jon Ander de la Hoz y Txetxu Urbieta, mientras que Maitane Urbieta e Iñaki Berastegi estarán con los protagonistas.
En Radio Euskadi, el programa especial presentado por Diego Arambalza y Xabier García Ramsden comenzará a las 17:30 horas desde Donostia para dar cuenta del recibimiento al equipo.
También se hará eco de la celebración en los medios digitales y redes de EITB y, cómo no, la cita también contará con conexiones y un amplio seguimiento en los informativos de EITB.
Te puede interesar
“Los pedófilos aprovechan los diseños de estos videojuegos online para engañar a menores de edad”
Los pediatras han lanzado la voz de alarma sobre el uso de videojuegos online como Roblox. Y es que las consultas han aumentado por trastornos en menores derivados del uso de este sistema de juegos en línea. Telmo Lazkano, experto en salud digital, cuenta cómo funcionan este tipo de videojuegos y qué consecuencias tiene.
¿Qué hacer si nuestros hijos e hijas juegan a videojuegos online?
Los videojuegos en línea a menudo implican chatear con extraños, lo que puede conllevar riesgos como acoso o exposición a conductas dañinas. Telmo Lazkano, experto en educación y salud digital, explica qué se debe hacer si mi hijo o hija juega a este tipo de videojuegos.
Varios desaparecidos tras el derrumbe parcial de un edificio en el centro de Madrid
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe de varios forjados de un edificio del centro de Madrid, en el que, de momento, se ha atendido a tres obreros, un grave y dos de carácter leve. El derrumbe se ha producido pasadas las 13:00 horas y un edificio aledaño ha tenido que ser desalojado.
Los ciudadanos podrán elegir el nombre del servicio de cercanías en Euskadi
Se podrá participar a través de Irekia y las opciones son 'Besaide', 'Lottu' y 'Lurbil'.
Ocho heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en obras en la zona de Ópera en Madrid
Un edificio de la calle de la Hileras se ha derrumbado pasadas las 13:00 horas. Los cuatro desaparecidos son trabajadores de la obra.
Ramiro González: "Las colonias de Bernedo, de esa manera, no se tenían que haber producido"
"Hay 12 denuncias por posibles delitos. No voy a juzgar si hay delitos o no, pero son muchas denuncias", ha admitido el diputado general de Álava. Ramiro González ha señalado que no quiere entrar en polémicas sobre las competencias que tienen las diferentes instituciones en el tema. "Es el momento de que todas las instituciones pongan de su parte todo lo necesario para mejorar la coordinacion", ha añadido.
Kontseilua quiere reunir a miles de euskaltzales el 27 de diciembre, en torno a la "banda sonora del euskera"
Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 16 de octubre en la web Pizkundea.eus por 10 euros. Desde la organización señalan que "es hora de traer el euskera a primera línea y provocar un verdadero salto", por lo que invita a todos los euskaltzales a dar un nuevo "renacimiento" al euskera.
Dos trabajadores heridos por un accidente en la acería ACB de Sestao
Los trabajadores heridos han sido trasladados al hospital de Cruces por las quemaduras que han sufrido. Según ha explicado la empresa, se ha producido un arco eléctrico (descarga eléctrica) causando quemaduras a los dos trabajadores.
Ane, Laia y June en niñas y Oihan, Martin y Markel en niños, son los nombres más frecuentes
Ane es el nombre de niña que ocupa el primer lugar en la preferencia de los progenitores, como viene ocurriendo desde 1998 tomando los datos por trienios, según datos facilitados por Eustat. El nombre Oihan ha pasado del cuarto lugar al primero.