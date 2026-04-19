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Zorionak Reala!: EITB ofrecerá en directo el recibimiento a la Real y los actos de celebración por la final de Copa en San Sebastián

El lunes un amplio equipo de profesionales trabajará para ofrecer más de cinco horas de celebración en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.

SAN SEBASTIÁN, 18/04/2026.- Aficionados de la Real Sociedad en las calles de San Sebastián durante la final de la Copa del Rey que su equipo disputa ante el Atlético de Madrid. EFE/ Javier Etxezarreta
La Fan Zone de Alderdi Eder fue el punto de encuentro de la afición durante la final. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zorionak Reala!: EITBk zuzenean eskainiko ditu Realari egindako harrera ekitaldia eta Kopako finalaren ospakizunak Donostian
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EITB

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EITB ofrecerá en directo y en exclusiva la celebración del triunfo de la Real Sociedad en la Copa del Rey, este lunes, 20 de abril, con un amplio equipo de profesionales, además de un espectacular despliegue de recursos y la más alta tecnología: helicóptero, 2 drones, segway y 11 cámaras más, entre otros. Serán más de cinco horas de retransmisión en ETB1, la plataforma ETB ON y en la web kirolakeitb.eus, para hacer llegar a todos los rincones la emoción de la victoria copera.

Para calentar motores, a las 15:30 horas comenzará el especial “Biba Zuek!”, que realizará conexiones con diferentes puntos de San Sebastián para recoger toda la previa: entre otros, con Anoeta, desde donde partirá el autobús de la Real Sociedad y también en Alderdi Eder, para dar cuenta del homenaje que se rendirá a los jugadores en el ayuntamiento.

A continuación, desde las 17:30 horas, el equipo de Kirolak tomará el relevo y arrancará con la retransmisión del recibimiento hasta que este termine la fiesta. Jon Balentziaga y Ana Ramos, acompañados por Juanan Larrañaga, presentarán la retransmisión especial desde un set instalado en el interior del ayuntamiento de Donostia. Y a la llegada de los jugadores de la Real al consistorio, el periodista Asier Aranguren irá entrevistando a los protagonistas. En Anoeta y a lo largo del recorrido estarán los periodistas Iñaki Mikeo, Iñigo Barrena y Diego Álvarez de Arcaya.

En ETB2 también se emitirá programación especial dentro de "Euskadi Quédate", presentado por Odei Esnaola, que saldrá del plató para instalarse en los relojes de Alderdi Eder. El programa comenzará a las 17:45 horas y finalizará con el informativo "Teleberri". Realizarán conexiones en directo desde Anoeta, Alderdi Eder y Boulevard, entre otros puntos.

Euskadi Irratia ofrecerá el especial "Hiru Erregeen Mahaia" de 17:45 a 22:00 horas. Dirigido por Kepa Iribar, seguirán la fiesta completa desde Anoeta a Alderdi Eder. Lo contarán Jon Ander de la Hoz y Txetxu Urbieta, mientras que Maitane Urbieta e Iñaki Berastegi estarán con los protagonistas.

En Radio Euskadi, el programa especial presentado por Diego Arambalza y Xabier García Ramsden comenzará a las 17:30 horas desde Donostia para dar cuenta del recibimiento al equipo.

También se hará eco de la celebración en los medios digitales y redes de EITB y, cómo no, la cita también contará con conexiones y un amplio seguimiento en los informativos de EITB.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Sociedad

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