Kontseilua quiere reunir a miles de euskaltzales el 27 de diciembre, en torno a la "banda sonora del euskera"

Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del 16 de octubre en la web Pizkundea.eus por 10 euros. Desde la organización señalan que "es hora de traer el euskera a primera línea y provocar un verdadero salto", por lo que invita a todos los euskaltzales a dar un nuevo "renacimiento" al euskera.

Kontseilua. 

Euskaraz irakurri: Kontseiluak milaka euskaltzale bildu nahi ditu abenduaren 27an, "euskararen soinu banda" ardatz hartuta
Euskalgintzaren Kontseilua ha dado este martes más claves del acto multitudinario que pretende unir a miles de euskaltzales el 27 de diciembre en el Bilbao Arena (estadio de Miribilla) y con el objetivo de dar "un nuevo aliento al euskera. 

La cita organizada en Bilbao, tendrá un marcado carácter cultural con destacada presencia de músicos y compositores vascos. Las entradas para el acto estarán disponibles a partir del 16 de octubre en la web Pizkundea.eus al precio de 10 euros.

La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha destacado que "es hora de dar un nuevo renacimiento al euskera", ante el "gran riesgo" de la recesión del euskera tras el periodo de recuperación de las últimas décadas.

Para ello, pretenden reunir a finales de diciembre en Bilbao a miles de euskaltzales para "fortalecer el músculo del vasquismo" y "remar juntos en el momento crítico" que vive el euskera.

Aunque los detalles se desgranarán más adelante, el acto girará en torno a la música y la cultura: "El euskera, si tiene futuro, necesita un universo, y ese universo es la cultura, la cultura en euskera, un universo que nos ofrecen las y los artistas que siguen creando en euskera, a pesar de ser conscientes de que esa decisión les supone un obstáculo añadido en su camino". 

Es el "momento de un nuevo gran intento", de traer el euskera a la primera línea y "provocar un verdadero salto". En este contexto, anima a los euskaltzales a participar en este evento dirigido a la ciudadanía de todos los rincones de Euskal Herria.

