EUSKARA
Kontseiluak milaka euskaltzale bildu nahi ditu abenduaren 27an Bilbon, "euskararen soinu banda" ardatz hartuta

Ekitaldirako sarrerak urriaren 16tik aurrera izango dira eskuragarri Pizkundea.eus webgunean, 10 euroren truke. Antolatzaileek adierazi dute "euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia eragiteko" garaia dela. Horregatik, euskarari "pizkunde" berria ematera gonbidatu ditu euskaltzale oro.

Iturria: Euskalgintzaren Kontseilua
author image

EITB

Azken eguneratzea

Abenduaren 27an Bilbao Arenan (Miribillako estadioan) "euskarari arnasa berria" eman asmo duen eta milaka euskaltzale batzea helburu duen ekitaldi jendetsuari buruz gako gehiago eman ditu astearte honetan Euskalgintzaren Kontseiluak.

Kultur kutsua izango du Bilbon antolatuko den hitzorduak, eta euskal musikari eta musikagileek zeregin nabarmena izango dute. Antolatzaileek adierazi dute sarrerak urriaren 16tik aurrera izango direla eskuragarri Pizkundea.eus webgunean, 10 euroren truke.  

Azken hamarkadetako susperraldia amaitu eta euskararen atzeraldiaren arrisku handiari aurre egiteko, "euskarari pizkunde berri bat emateko garaia" dela azpimarratu du Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluaren idazkari nagusiak. 

Horretarako, abendu amaieran milaka euskaltzale bildu nahi dituzte Bilbon, "euskaltzaletasunaren giharra indartu" eta euskarak bizi duen "une kritikoan elkarrekin aritzeko".  

Adierazi dute xehetasunak aurrerago aletuko dituztela, baina jakitera eman dute musika eta kultura izango direla ekitaldiaren ardatzak: "Euskarak etorkizunik izango badu unibertso bat behar du, eta unibertso hori kultura da, euskarazko kultura; zailtasun gehigarriak erantsiko dizkietela jakin arren, euskaraz sortzen duten kulturgileek eskaintzen digute unibertsoa". 

Eskisabelek azpimarratu du "ekinaldi berri baterako unea" dela, euskara lehen lerrora ekarri eta "benetako jauzia eragiteko". Testuinguru horretan, Euskal Herriko txoko guztietako herritarrei zuzendutako ekitaldian parte hartzera animatu ditu euskaltzaleak.

