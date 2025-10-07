Gobierno Vasco
Los ciudadanos podrán elegir el nombre del servicio de cercanías en Euskadi

Se podrá participar a través de Irekia y las opciones son 'Besaide', 'Lottu' y 'Lurbil'.
Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha un proceso participativo para que la ciudadanía elija el nombre que tendrá el servicio ferroviario de cercanías en Euskadi.

Las personas interesadas en participar en la votación deberán estar registradas en el portal web Irekia, donde encontrarán las tres opciones para votar: 'Besaide', 'Lottu' y 'Lurbil', tres denominaciones que evocan cercanía con el territorio.

Los servicios ferroviarios de cercanías fueron transferidos desde el Gobierno central al vasco el pasado 1 de enero y siguen siendo operados por la empresa estatal Renfe.

Constan de cuatro líneas, tres en Bizkaia y una en Gipuzkoa, además del nuevo servicio de la Llanada Alavesa. Durante este primer año, el Departamento de Movilidad Sostenible está trabajando en mejoras en el servicio e implementará la lanzadera ferroviaria Karrantza-Aranguren.  

El Departamento de Movilidad Sostenible quiere que estas mejoras vayan acompañadas por una marca nueva y diferenciada, y por ello invita a la ciudadanía a ser partícipe de la decisión sobre el nombre que el servicio de cercanías vaya a tener en el futuro. 

