Aldirietako tren-zerbitzuak izango duen izena aukeratu ahal izango dute herritarrek

Irekia webgunearen bitartez bozkatu ahal izango da, eta hiru aukera daude: Besaide, Lottu eta Lurbil.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak parte hartzeko prozesu bat jarri du abian, herritarrek Euskadiko aldirietako tren-zerbitzuaren izena aukera dezaten.

Bozketan parte hartu nahi dutenek Irekia web atarian erregistratuta egon beharko dute, eta bertan izango dituzte hautagai hiru aukerak: Besaide, Lottu eta Lurbil, lurraldearekiko hurbiltasuna iradokitzen duten hiru izen.

Espainiako Gobernuak urtarrilaren 1ean transferitu zion aldirietako tren-zerbitzuen gaineko eskumena Eusko Jaurlaritzari, eta, oraingoz, Renfek zerbitzu hori ematen jarraitzen du.

Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako zerbitzu berriaz gain, Mugikortasun Iraunkorrerako Saila lanean ari da Karrantza haranean trenbide-anezka ezartzeko.  

Mugikortasun Iraunkorrerako Sailak hobekuntza horiekin batera marka berri eta bereizi bat izan nahi du, eta, horregatik, aldirietako zerbitzuak etorkizunean izango duen izenari buruzko erabakian parte hartzera gonbidatzen ditu herritarrak. 

