“Los pedófilos aprovechan los diseños de estos videojuegos online para engañar a menores de edad”

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: “Online bideojoko hauen diseinua baliatuz pedofiloek haurrak hurbiltzea lortzen dute”
author image

Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Los pediatras han lanzado la voz de alarma sobre el uso de videojuegos online como Roblox. Y es que las consultas han aumentado por trastornos en menores derivados del uso de este sistema de juegos en línea. Telmo Lazkano, experto en salud digital, cuenta cómo funcionan este tipo de videojuegos y qué consecuencias tiene. 

Tecnología Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Navarra Internet Redes Sociales Videojuegos Sociedad

