TEKNOLOGIA BERRIAK ETA HAURRAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

“Online bideojoko hauen diseinua baliatuz pedofiloek haurrak hurbiltzea lortzen dute”

18:00 - 20:00
EITB
author image

Ane Santesteban | EITB

Azken eguneratzea

Pediatrek ohartarazi dute hainbat bideojoko arriskutsuak direla haur eta nerabeentzako, online jolastekoak, batik bat. Eta horien artean ezagunena Roblox da, munduan 380 milioi erabiltzaile baino gehiago baititu. Telmo Lazkano hezkuntza eta osasun digitalean adituak horrelako plataformek nola funtzionatzen duten kontatu du. 

Teknologia Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Internet Sare Sozialak Bideo-jokoak Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu