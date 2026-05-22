Una mujer de 79 años ha fallecido este viernes, tras ser atropellada por un vehículo en Tafalla. El siniestro ha ocurrido a las 10:40 de la mañana. La mujer ha sido trasladada al hospital en estrado grave y ha fallecido horas después.

El siniestro se ha producido en la carretera NA-8607, a la altura del punto kilométrico 4,2, frente a la comisaría de la Policía Foral de Tafalla.

Tras recibir el aviso, el Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha movilizado al lugar una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y una ambulancia de soporte vital básico. Los servicios de emergencia han trasladado a la persona atropellada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en la ambulancia medicalizada, con un traumatismo craneoencefálico que no ha podido superar.

La Policía Foral instruye las diligencias del siniestro.