ACCIDENTE MORTAL
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Fallece una mujer en Tafalla, tras de haber sufrido un atropello

El accidente se ha producido por la mañana en la localidad navarra. La mujer ha sido trasladada al hospital en estado muy grave y ha fallecido horas después.
Lugar del accidente en Tafalla. Foto: Gobierno de Navarra.
Euskaraz irakurri: Emakume bat hil da Tafallan, auto batek harrapatuta
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EITB

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Una mujer de 79 años ha fallecido este viernes, tras ser atropellada por un vehículo en Tafalla. El siniestro ha ocurrido a las 10:40 de la mañana. La mujer ha sido trasladada al hospital en estrado grave y ha fallecido horas después.

El siniestro se ha producido en la carretera NA-8607, a la altura del punto kilométrico 4,2, frente a la comisaría de la Policía Foral de Tafalla.

Tras recibir el aviso, el Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha movilizado al lugar una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y una ambulancia de soporte vital básico. Los servicios de emergencia han trasladado a la persona atropellada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en la ambulancia medicalizada, con un traumatismo craneoencefálico que no ha podido superar.

La Policía Foral instruye las diligencias del siniestro.

Accidentes de Tráfico Tafalla Sociedad

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