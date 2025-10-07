Derrumbe
Ocho heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en obras en la zona de Ópera en Madrid

Un edificio de la calle de la Hileras se ha derrumbado pasadas las 13:00 horas. Los cuatro desaparecidos son trabajadores de la obra.
18:00 - 20:00
Derrumbe en Madrid. EFE.
Euskaraz irakurri: Zortzi zauritu eta lau desagertu Madrilgo Opera auzoan obretan zegoen eraikin baten zati bat behera erorita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas leves, este lunes en el derrumbe parcial de un edificio en obras de seis plantas de la calle de las Hileras, 6, en la zona de Ópera, en el centro de Madrid, pasadas las 13:00 horas.

Fuentes policiales han indicado que en el interior del edificio que se está rehabilitando para un hotel había siete trabajadores, pero cuatro todavía no han sido localizados. Los otros tres han resultado heridos. Samur Protección Civil ha informado de que uno de ellos ha sido trasladado al hospital con una fractura en la pierna y otros dos con contusiones leves. 

En estos momentos, hay desplegado un dispositivo de Samur-Protección Civil y Bomberos de Madrid que están trabajando en asegurar la zona y buscando a los desaparecidos (al menos cuatro), con el apoyo de la Sección de Apoyo Aéreo y Sección Canina de Policía Municipal.

Los servicios de Emergencias han informado de que se han derrumbado parcialmente unos forjados de un edificio en obras en la calle Hileras. En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas. En declaraciones a agencias, han indicado que han escuchado un fuerte temblor hacia las 13:00 horas.

