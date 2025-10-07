Eraistea
Zortzi zauritu eta lau desagertu Madrilen, Opera inguruan, obretan ari zen eraikin baten zati bat erori da eta

Hileras kaleko eraikin bat behera etorri da, 13:00ak aldera. Lanean ari ziren zazpi langileetako hiru zauriturik atera dituzte, eta lau desagertuta daude.

Agentziak | EITB

Zortzi pertsona zauritu dira, horietako lau arin, astelehen honetan, 13:00ak aldera, Madril erdialdeko Opera gunean, Hileras kaleko 6 zenbakian, obretan zegoen sei solairuko eraikin baten zati bat behera etorri baita.

Polizia-iturriek adierazi dutenez, zaharberritzen ari diren eraikinaren barruan zazpi langile zeuden, baina lau oraindik ez dituzte aurkitu. Gainerako hirurak atera dituzte, zauriturik. Samur Babes Zibilak jakinarazi duenez, horietako bat ospitalera eraman dute, hanka hautsita zuela, eta bi, kolpe arinekin.

Une honetan, Babes Zibileko dispositibo bat eta suhiltzaileak ari dira lanean ingurua segurtatzeko eta desagertuak bilatzeko (gutxienez lau dira), Aireko Laguntza Atalaren eta Udaltzaingoaren Txakur Atalaren laguntzarekin.

Larrialdi-zerbitzuek jakinarazi dutenez, Hileras kalean obretan dagoen eraikin bateko forjatu batzuen zati bat erori da. Inguruko bizilagun batzuk etxetik atera behar izan dituzte ingurua segurtatu arte. Agentziei egindako adierazpenetan adierazi dutenez, zalaparta izugarria entzun dute 13:00ak aldera.

