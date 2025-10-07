Álava
Ramiro González: "Las colonias de Bernedo, de esa manera, no se tenían que haber producido"

Ramiro González
18:00 - 20:00
Ramiro González. Foto: EITB.
"Hay 12 denuncias por posibles delitos. No voy a juzgar si hay delitos o no, pero son muchas denuncias", ha admitido el diputado general de Álava. Ramiro González ha señalado que no quiere entrar en polémicas sobre las competencias que tienen las diferentes instituciones en el tema. "Es el momento de que todas las instituciones pongan de su parte todo lo necesario para mejorar la coordinacion", ha añadido.

