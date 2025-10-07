Araba
Ramiro Gonzalez: "Bernedoko udalekuak, modu horretan, ez ziren egin behar"

Ramiro González. Argazkia: EITB.

"12 salaketa daude balizko delituengatik. Ez dut epaituko deliturik dagoen ala ez, baina salaketa asko dira", onartu du Arabako ahaldun nagusiak. Ramiro Gonzalezek adierazi du ez duela eztabaidetan sartu nahi erakundeek gai horretan dituzten eskumenak direla eta. "Erakunde guztiek koordinazioa hobetzeko behar adina lan egiteko unea da", gaineratu du.

