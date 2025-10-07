ACCIDENTE LABORAL

Dos trabajadores heridos por un accidente en la acería ACB de Sestao

Los trabajadores heridos han sido trasladados al hospital de Cruces por las quemaduras que han sufrido. Según ha explicado la empresa, se ha producido un arco eléctrico (descarga eléctrica) causando quemaduras a los dos trabajadores. 

ACB de Sestao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Bi langile zauritu dira Sestaoko altzairutegian izandako leherketan
author image

EITB

Última actualización

Una descarga eléctrica en la acería ACB de Sestao ha herido a dos trabajadores, que han tenido que ser trasladados al hospital de Cruces a consecuencia de las quemaduras sufridas.

Arcelor Mittal ha afirmado que el siniestro laboral registrado no ha sido una explosión como se ha dicho en un principio, sino que se ha producido una descarga eléctrica que ha causado quemaduras a dos trabajadores de la empresa Euskoime, que trabajaban en un cuadro eléctrico.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha informado de que el siniestro se había producido a las once menos cuarto cuando se habría producido una explosión en la acería que ha causado heridas a dos empleados.

Desde Arcelor Mittal han señalado que no se ha tratado de una explosión, sino de un accidente eléctrico de dos trabajadores de la empresa Euskoime, que estaban haciendo un trabajo en un cuadro eléctrico.

Al parecer, según ha explicado la empresa, se ha producido un arco eléctrico (descarga eléctrica) causando quemaduras a los dos trabajadores. 

En un primer momento, se les ha atendido de primeros auxilios en la planta, y posteriormente se les ha trasladado al hospital de Cruces. La compañía ha señalado que, en principio, no parece grave, pero no se disponía aún del pronóstico de los heridos.

