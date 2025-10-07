LAN-ISTRIPUA

Bi langile zauritu dira Sestaoko ACB altzairutegian izandako istripu batean

Zauritutako langileak Gurutzetako ospitalera eraman dituzte erredurengatik. Enpresak azaldu duenez, arku elektriko bat sortu da (deskarga elektrikoa), eta erredurak eragin dizkie bi langileei.

Sestaoko ACB. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Bi langile zauritu dira Sestaoko ACB altzairutegian izandako leherketa batean. Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dituzte, izandako erredurengatik.

Arcelor Mittalek adierazi duenez, lan-istripua ez da leherketa bat izan, hasiera batean esan bezala, deskarga elektriko bat baizik. Koadro elektriko batean lan egiten zuten Euskoime enpresako bi langileri erredurak eragin dizkiena.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua goizeko hamaikak laurden gutxitan gertatu da

Arcelor Mittaletik adierazi dutenez, ez da leherketa bat izan, Euskoimeko bi langileren istripu elektriko bat baizik, koadro elektriko batean lan egiten ari baitziren.

Antza denez, enpresak azaldu duenez, arku elektriko bat sortu da (deskarga elektrikoa), eta erredurak eragin dizkie bi langileei.

Hasiera batean, lehen sorospenetan artatu dituzte solairuan, eta, ondoren, Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. Konpainiak adierazi duenez, hasiera batean ez dirudi larria, baina oraindik ez zegoen zaurituen pronostikorik.

