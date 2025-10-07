Bi langile zauritu dira Sestaoko ACB altzairutegian izandako istripu batean
Zauritutako langileak Gurutzetako ospitalera eraman dituzte erredurengatik. Enpresak azaldu duenez, arku elektriko bat sortu da (deskarga elektrikoa), eta erredurak eragin dizkie bi langileei.
Bi langile zauritu dira Sestaoko ACB altzairutegian izandako leherketa batean. Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dituzte, izandako erredurengatik.
Arcelor Mittalek adierazi duenez, lan-istripua ez da leherketa bat izan, hasiera batean esan bezala, deskarga elektriko bat baizik. Koadro elektriko batean lan egiten zuten Euskoime enpresako bi langileri erredurak eragin dizkiena.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istripua goizeko hamaikak laurden gutxitan gertatu da, altzairutegian leherketa bat izan eta bi langile zauritu direnean.
Arcelor Mittaletik adierazi dutenez, ez da leherketa bat izan, Euskoimeko bi langileren istripu elektriko bat baizik, koadro elektriko batean lan egiten ari baitziren.
Antza denez, enpresak azaldu duenez, arku elektriko bat sortu da (deskarga elektrikoa), eta erredurak eragin dizkie bi langileei.
Hasiera batean, lehen sorospenetan artatu dituzte solairuan, eta, ondoren, Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. Konpainiak adierazi duenez, hasiera batean ez dirudi larria, baina oraindik ez zegoen zaurituen pronostikorik.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Kontseiluak milaka euskaltzale bildu nahi ditu abenduaren 27an Bilbon, "euskararen soinu banda" ardatz hartuta
Ekitaldirako sarrerak urriaren 16tik aurrera izango dira eskuragarri Pizkundea.eus webgunean, 10 euroren truke. Antolatzaileek adierazi dute "euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia eragiteko" garaia dela. Horregatik, euskarari "pizkunde" berria ematera gonbidatu ditu euskaltzale oro.
Ane, Laia eta June, eta Oihan, Martin eta Markel dira neska-mutil jaioberrien izen ohikoenak
Ane da, 1998tik, neska izena aukeratzeko orduan gurasoen kutunena Euskal Autonomia Erkidegoan, hirurteko datuak kontuan hartuta. Mutil izenen kasuan, Oihan izena laugarren tokitik lehenengora igaro da.
Leioako animalia-probak ez egitea eskatu dute
Leioa contra el Maltrato Animal taldeak salatu duenez, abuztuan herrian egindako asto probetan "irregulartasunak" izan ziren; besteak beste, "700 kiloko harria erabili zen, astoak jotzeko makilak erabili ziren, eta epaileek ez zuten esku hartu, animalien sufrimenduaren ageriko zantzuen aurrean".
"Palestinako okupazioaren amaierari buruz hitz egin beharko genuke, eta, zoritxarrez, ez da bake-plan horretan aipatzen"
Raquel Marti UNRWA erakundearen Espainiako zuzendaria kezkatuta azaldu da AEBk proposatutako bake-plana dela eta. "Negoziazioa baino, ultimatuma dirudi", deitoratu du EITBri egindako adierazpenetan.
Bilboko Metroa betiko moduan ari da gaur
Atzo bi gorabehera teknikok zerbitzua etetea eragin zuten arren, gaur normal antzean dabil Bilboko Mertroa. Zirkulazioa eten behar izan zen hainbat tartetan, eta atzerapen handiak eragin ziren.
Bypassa ezarri dute AP-8an, Deban, eta errei bana dago zabalik noranzko bietan
Kamioi baten atoiak su hartu du, 14:00ak aldera. Autobidea itxi egin dute eta zirkulazioa N-634 errepidetik bideratu dute, suhiltzaileak lanean ari ziren bitartean. Arratsaldean auto-ilarak izan dira inguruan.
Metro Bilbaoren zerbitzua bere onera etorri da, egun gorabeheratsu baten ondoren
Gaur goizeko matxuren ostean, Metro Bilbaok gorabeherak izan ditu berriro ere arratsaldean. Iluntzeko 23:00ak inguruan, konpainiak jakinarazi du arazoak konpondu dituztela eta zerbitzua berriro martxan dela.
Koordinazio mahai batek "udalekuen sisteman izandako akatsak" aztertuko ditu, Bernedoko salaketen ondoren
Nerea Melgosa sailburuak adierazi du Eusko Jaurlaritzak ez zuela Bizkaiko Foru Aldundiak Bernedoko udalekuari buruz 2019an egindako kexaren berririk.
Guztira, 14.330 pertsonak parte hartu dute EHUren Udako Ikastaroen 44. ekitaldiko 170 jardueretan
Juana Goizueta Gipuzkoako campuseko errektoreordearen ustez, aurtengo ekitaldiak "balantze oso positiboa" utzi du, unibertsitate publikoaren udako ikastaroak "ezagutzaren trukerako eta gizartearen erronka nagusiei buruzko hausnarketa kritikorako topagune" gisa sendotuz. 2026ko ediziorako proposamenak aurkezteko epea azaroaren 1etik 30era egongo da zabalik.