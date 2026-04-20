Lehendakariak babestu egin du berdintasunaren aldeko gizon politikarien sare berria: “Erantzukizun handia dugu”
Imanol Pradalesek adierazi du “oraindik” ez dagoela emakumeen eta gizonen arteko “berdintasuna".
Imanol Pradales lehendakariak astelehen honetan adierazi du gizonek “erantzukizun handia” hartu behar dutela emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerantz aurrera egiteko, ardura publikoak dituzten gizonezkoek bereziki aipatuta. Pradalesek adierazpen horiek egin ditu Gasteizen izan den berdintasunaren aldeko gizon politikarien sare berriaren aurkezpenean, Espainiako Emakumearen Institutuak eta Emakundek batera antolatua.
Lehendakariaren iritziz, politikan dihardutenek ez dute soilik erabakiak hartzen, lidergo ereduen erreferente ere badira, eta “justuagoa, partekatuagoa eta berdinzaleagoa” den eredu baten alde egin behar dute.
Oraindik baditugu “zenbait pribilegio”
Pradalesek adierazi du berdintasuna lortzea gizarte osoari dagokiola, baina gizonek "ardura berezia" dutela, kolektibo gisa oraindik “zenbait pribilegio” dituztelako: “Botere politiko handiagoa, denbora libre gehiago, etxeko eta zaintza lanak oraindik modu orekatuan ez ditugulako gure gain hartzen, diru-sarrera handiagoak…”. Horrekin batera, esan duenez, “ez gara indarkeria matxistaren biktima”, eta horrek “askatasun handiagoa ematen digu mugitzeko”.
Lehendakariaren ustez, azken hamarkadetan “aurrerapauso garrantzitsuak” eman dira, baina emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna “oraindik errealitate bat” da. Gainera, gaur egun “balio zibikoak eta demokrazia arriskuan daude, eta gero eta indar handiagoa hartzen dute maskulinitate toxikoan oinarritutako lidergo autoritarioek”, ohartarazi du.
Horregatik, gizarte berdinzale baterantz aurrera egiteko “garrantzitsua da kontzientziatutako, prestatutako eta konprometitutako ordezkari politikoak izatea”, eta berdintasunaren aldeko gizon politikarien sarea “beste urrats bat” da helburu horretan.
Bestalde, Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak esan du “lehentasunezkoa” dela gizon politikariekin lan egitea, berdintasun politiketan eragin dezaketelako. “Eta are gehiago lidergo maskulino autokratikoek bultzatutako erreakzio antifeminista eta antidemokratikoaren testuinguru globalean”.
