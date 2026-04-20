El lehendakari apadrina la nueva red vasca de políticos por la igualdad: “Tenemos una enorme responsabilidad”

El lehendakari, Imanol Pradales, ha subrayado este lunes en Vitoria-Gasteiz la “una enorme responsabilidad" que deben asumir los hombres en el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres, especialmente aquellos que ocupan responsabilidades públicas. Pradales se ha manifestado en este sentido en la presentación de la nueva red vasca de hombres políticos por la igualdad, en un acto organizado conjuntamente por el Instituto de Mujeres de España y por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde.

En opinión del lehendakari, quienes se dedican a la política no solo participan en la toma de decisiones, sino que también actúan como referentes de un modelo de liderazgo “más justo, compartido e igualitario”.

"Ciertos privilegios" de los hombres

Pradales ha defendido que lograr la igualdad es una tarea que compete a toda la sociedad, pero que los hombres tienen "una responsabilidad especial, porque como colectivo seguimos contando con ciertos privilegios" como tener "más poder político, más tiempo libre porque aún no asumimos de manera equilibrada las tareas domésticas y de cuidados, ingresos más altos" y "no somos víctimas de la violencia machista", con lo que "nos sentimos más libres para movernos".

En opinión del lehendakari, se han dado "pasos adelante importantes" en las últimas décadas, pero la desigualdad entre mujeres y hombres "sigue siendo una realidad". Además, en la actualidad "los valores cívicos y la democracia están en riesgo, y cobran cada vez más fuerza los modelos de liderazgos autoritarios basados una masculinidad tóxica", ha advertido.

Por ello, para avanzar hacia una sociedad igualitaria "es importante contar con representantes políticos concienciados, formados y comprometidos" y la red de hombres políticos por la igualdad es "un paso más" hacia ese objetivo.

Mientras, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha explicado que para este entidad es "prioritario" trabajar con hombres políticos porque pueden influir en las políticas de igualdad. "Y más aún en un contexto global de reacción antifeminista y antidemocrática protagonizada por liderazgos masculinos autocráticos".