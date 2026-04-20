Gipuzkoa presenta "una actitud abierta" hacia la inmigración, con "percepción positiva" de la convivencia
Gipuzkoa presenta "una actitud abierta hacia la inmigración", con "altos niveles de aceptación y una percepción positiva de la convivencia", según se desprende del estudio realizado por la Diputación foral de Gipuzkoa y la Fundación Begirune sobre la evolución de la percepción social sobre la inmigración.
En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el directora foral de Derechos Humanos y Cultura Democrática, Ion Gambra, ha presentado este estudio 'Actitudes, situaciones y narrativas xenófobas en Gipuzkoa', junto a los representantes de Begirune, Gorka Moreno y Xabier Aierdi.
"Este informe muestra con claridad que la sociedad guipuzcoana tiene conciencia y apertura ante la realidad y la complejidad de la migración, así como voluntad de integrar a quienes vienen de fuera", ha apuntado Gambra, que ha indicado que "de cara al futuro, este es uno de los principales retos que tenemos como territorio y como sociedad", ha señalado.
A ello ha añadido que la transformación demográfica y social que se está produciendo exige "superar prejuicios" y abordar este desafío "desde la colaboración".
Según ha explicado, este estudio se ha desarrollado a partir de tres aproximaciones complementarias: el análisis del Barómetro 2024 de Ikuspegi, con 400 encuestas presenciales; un estudio específico sobre xenofobia con 900 encuestas telefónicas distribuidas por comarcas; y nueve grupos de discusión cualitativos realizados en el conjunto del territorio.
Según los resultados, "solo el 8% de la población" cita la inmigración como uno de los principales problemas del territorio, "muy por detrás de cuestiones como la economía (55%), la sanidad (44,8%) o la vivienda (42%)". Además, el 82,8% de la población considera que la inmigración aumentará en los próximos cinco años, una percepción que se ha reforzado respecto a 2019.
Esta previsión se acompaña de una identificación clara de los principales orígenes de los flujos migratorios, situando en primer lugar el Magreb (86,8%), seguido de África subsahariana (72,8%) y América Latina (58,3%).
El estudio muestra que "el 81% de la ciudadanía se posiciona a favor de garantizar el acceso a la sanidad y el 79% a la educación en igualdad de condiciones, independientemente de la situación administrativa", un apoyo que "disminuye en derechos vinculados a recursos más limitados, como las ayudas sociales (35,5%) o la vivienda protegida (29,5%), y es menor en ámbitos como la reagrupación familiar (24,8%) o el derecho a voto (16,3%)".
En relación con las políticas migratorias, el estudio refleja que el 34,5% de la población guipuzcoana apuesta por regularizar a todas las personas en situación irregular y el 46,8% por hacerlo en el caso de quienes cuentan con empleo.
Las opciones más restrictivas, como la expulsión o el retorno generalizado, se sitúan "en torno al 6,5%". Por otra parte, el apoyo a la expulsión en caso de delito ha descendido en Gipuzkoa del 69% en 2014 al 40% en 2024.
Además, el porcentaje de personas que considera que la diversidad enriquece la vida cultural ha pasado del 50,5% en 2014 al 74,7% en 2024. A ello se suma que "el 86,9% de la población valora positivamente la convivencia en su barrio o municipio, si bien se observan diferencias territoriales relevantes". Las valoraciones más altas se registran en comarcas como Urola Kosta (95%) o Tolosaldea (91,1%), mientras que descienden en San Sebastián (83%), Oarsoaldea (79,2%) y Txingudi (76%).
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