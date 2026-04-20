Gipuzkoak "jarrera irekia" du immigrazioarekiko, eta bizikidetzari buruzko "iritzi positiboa" du
Aldundiak eta Begirune Fundazioak 'Jarrerak, egoerak eta narratiba xenofoboak Gipuzkoan' txostena egin dute. Txosten horren arabera, % 8rentzat bakarrik da arazoa inmigrazioa.
Gipuzkoak "jarrera irekia du immigrazioarekiko", "onarpen-maila handiarekin eta bizikidetzaren ikuspegi onarekin", Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Begirune Fundazioak immigrazioari buruz gizarteak duen iritziaren bilakaeraren inguruan egindako azterlan ikus daitekeenez.
Ion Gambra Giza Eskubideen eta Kultura Demokratikoaren foru zuzendariak 'Jarrerak, egoerak eta narratiba xenofoboak Gipuzkoan' ikerketa aurkeztu du, Gorka Moreno eta Xabier Aierdi Begiruneko ordezkariekin batera.
"Txosten honek argi erakusten du Gipuzkoako gizarteak migrazioaren errealitatearen eta konplexutasunaren aurrean kontzientzia duela, baita kanpotik datozenak integratzeko borondatea ere", adierazi du Gambrak, eta gehitu du "etorkizunari begira" horixe dela "lurralde eta gizarte gisa dugun erronka nagusietako bat".
Era berean, eraldaketa demografiko eta sozialaren erronkari heltzeko "aurreiritziak gaindit" behar direla berretsi du.
Azaldu duenez, ikerketa hau hiru hurbilketa osagarritan oinarrituta egin da: Ikuspegiren 2024 Barometroaren analisia, 400 inkesta presentzialekin; xenofobiari buruzko azterketa espezifikoa, 900 telefono bidezko inkestekin, eskualdeka banatuta; eta bederatzi eztabaida talde kualitatibo, lurralde osoan.
Emaitzen arabera, "biztanleriaren % 8k bakarrik" aipatzen du immigrazioa lurraldeko arazo nagusietako bat bezala, "ekonomia ( % 55), osasuna ( % 44,8) edo etxebizitza ( % 42) bezalako gaien oso atzetik". Gainera, biztanleriaren % 82,8k uste du immigrazioak gora egingo duela datozen bost urteetan, eta ikuspegi hori indartu egin da 2019. urtearekin alderatuta.
Aurreikuspen horrekin batera, migrazio-fluxuen jatorri nagusiak argi eta garbi identifikatzen dituzte: lehenik, Magreb (% 86,8); ondoren, Saharaz hegoaldeko Afrika (% 72,8) eta Latinoamerika (% 58,3).
Azterlanak erakusten duenez, "herritarren % 81 migratzaileei osasuna eskuratzeko aukera bermatzearen alde dago, eta % 79 hezkuntza berdina ematearen alde". Babes hori murriztu egiten da "baliabide mugatuagoei lotutako eskubideetan, hala nola gizarte laguntzetan (% 35,5) edo etxebizitza babestuan (% 29,5), eta txikiagoa da familia berriz elkartzeko (% 24,8) edo botoa emateko eskubidea (% 16,3) bezalako eremuetan ".
Migrazio-politikei dagokienez, azterlanak erakusten du Gipuzkoako biztanleen % 34,5ek egoera irregularrean dauden pertsona guztiak erregularizatzearen alde egiten duela, eta % 46,8 enplegua dutenak soilik erregularizatzearen alde.
Aukera murriztaileenak, hala nola migratzaileak kanporatzea edo modu orokorrean itzularaztea, soilik % 6,5 inguruk babesten dituzte. Bestalde, delituak egin dituztenak kanporatzearen aldeko jarrera % 69tik % 40ra jaitsi zen 2014tik 2024ra.
Kontrara, aniztasunak bizitza kulturala aberasten duela uste duten pertsonen ehunekoa 2014an % 50,5 izatetik 2024an % 74,7 izatera pasa zen. Horrez gain, "biztanleen % 86,9k iritzi positiboa dute beren auzo edo udalerrietako bizikidetzari buruz, nahiz eta eskualdeen artean alde nabarmenak dauden. Urola Kostan ( % 95) eta Tolosaldean ( % 91,1) oso iritzi ona dute; baina Donostian ( % 83), Oarsoaldean ( % 79,2) eta Txingudin ( % 76) okerrera egin du datuak.
