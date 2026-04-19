Detenido por intento de homicidio en San Sebastián, tras herir a un compañero de piso en el cuello con un cuchillo
Un joven ha sido detenido este domingo por la Ertzaintza en Donostia acusado de un delito de intento de homicidio por herir con un cuchillo en el cuello a un compañero de piso, al parecer, tras una discusión, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos han sucedido pasadas las 17:00 horas, cuando los servicios de emergencias han sido alertados de que había una persona herida que sangraba del cuello en una vivienda del barrio donostiarra de Altza.
Los agentes desplazados al lugar han encontrado a un joven, de 27 años, con una herida incisa en el cuello, que ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital Donostia tras ser atendido en el lugar por personal sanitario.
El supuesto agresor, que había abandonado la vivienda, ha sido localizado en las inmediaciones y detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.
El arrestado, de 26 años, será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.
Te puede interesar
¡Vuelve a ver la Final de Copa en ETBOn!
La emoción y la tensión arrasaron este sábado por la noche en una Final de Copa que se prolongó hasta los penaltis. La plataforma ETBON te ofrece la posibilidad de volver a ver la final completa y la entrega de premios cuantas veces quieras.
Las solicitudes de regularización pueden presentarse de forma presencial desde este lunes
La solicitudes se deberán presentar en la oficinas de la Seguridad Social de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona así como en las oficinas de Correos de las ciudades de más de 50.000 habitantes, siempre con cita previa.
Fallece el naturópata navarro Txumari Alfaro
Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a "La Botica de la Abuela", emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias. Alfaro también colaboró en varios magacines de ETB.
Así será la celebración de la Real con la Copa: horario y recorrido de la fiesta txuri-urdin
El recorrido partirá sobre las 18:00 horas desde Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente una hora más tarde, sobre las 19:00 horas.
La noche ha sido larga para la afición txuri-urdin
En Donostia, en Eibar, en Tolosa... en la calle, en el bar, en la sociedad... La celebración de la victoria copera se prolongó hasta altas horas de la noche en toda Gipuzkoa.
La Ertzaintza detiene en Sestao a dos menores por agredir con arma blanca a otro menor en Santurtzi
Anteriormente, otros dos menores habían sido identificados como investigados y, tras avanzar en la investigación, se ha procedido a la detención de dos personas en el municipio vecino.
Celebran el triunfo de la Real dándose un baño en La Concha
Al parecer, la noche ha sido calurosa en San Sebastián, y para celebrar que la Real ha levantado la Copa, algunos han decidido darse un baño.
¿Cómo afectará al tráfico la celebración de la Copa en Donostia-San Sebastián?
El Ayuntamiento donostiarra ha organizado un dispositivo especial de seguridad este lunes para el recibimiento a la Real Sociedad tras la victoria.
Una marea blanquiazul aborda Sevilla y colapsa hasta el aforo de la fan zone de la Real
La Real ha afrontado esta noche la Final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Los y las realzales han vivido la jornada con pasión tanto en Sevilla como en Gipuzkoa.