AGRESIÓN
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Detenido por intento de homicidio en San Sebastián, tras herir a un compañero de piso en el cuello con un cuchillo

La agresión ha ocurrido en una vivienda de Altza. El supuesto agresor, que había abandonado la vivienda, ha sido localizado en las inmediaciones y detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Donostian, pisukide bat labanaz lepoan zauritzeagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

Un joven ha sido detenido este domingo por la Ertzaintza en Donostia acusado de un delito de intento de homicidio por herir con un cuchillo en el cuello a un compañero de piso, al parecer, tras una discusión, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han sucedido pasadas las 17:00 horas, cuando los servicios de emergencias han sido alertados de que había una persona herida que sangraba del cuello en una vivienda del barrio donostiarra de Altza.

Los agentes desplazados al lugar han encontrado a un joven, de 27 años, con una herida incisa en el cuello, que ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital Donostia tras ser atendido en el lugar por personal sanitario.

El supuesto agresor, que había abandonado la vivienda, ha sido localizado en las inmediaciones y detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.

El arrestado, de 26 años, será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.

Ertzaintza Donostia-San Sebastián Delitos Sociedad

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