ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Donostian, hilketa saiakera leporatuta, pisukide bat labanaz lepoan zauritzeagatik

Erasoa Altzako etxebizitza batean gertatu da. Ustezko erasotzaileak etxetik alde egin du baina handik gertu aurkitu dute, eta atxilotu egin dute, hilketa saiakera egotzita.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gazte bat atxilotu du igande honetan Donostian, hilketa saiakera egotzita, pisukide bat labanaz lepoan zauritzeagatik. Antza denez, eztabaida baten ostean izan da erasoa, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Gertakariak 17:00ak aldera izan dira, Donostiako Altza auzoko etxebizitza batean.

Abisua jaso eta bertaratutako agenteek 27 urteko gazte bat aurkitu dute lepoan zauri batekin. Donostia Ospitalera eraman behar izan dute anbulantzian, osasun-langileek lekuan bertan artatu ondoren.

Ustezko erasotzailea etxetik alde eginda zegoen, eta handik gertu aurkitu dute. Atxilotu egin dute, giza hilketa egiten saiatzea egotzita.

26 urteko atxilotua epailearen esku utziko dute polizia-eginbideak amaitutakoan.

Ertzaintza Donostia Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X