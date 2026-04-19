Gizon bat atxilotu dute Donostian, hilketa saiakera leporatuta, pisukide bat labanaz lepoan zauritzeagatik
Erasoa Altzako etxebizitza batean gertatu da. Ustezko erasotzaileak etxetik alde egin du baina handik gertu aurkitu dute, eta atxilotu egin dute, hilketa saiakera egotzita.
Ertzaintzak gazte bat atxilotu du igande honetan Donostian, hilketa saiakera egotzita, pisukide bat labanaz lepoan zauritzeagatik. Antza denez, eztabaida baten ostean izan da erasoa, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Gertakariak 17:00ak aldera izan dira, Donostiako Altza auzoko etxebizitza batean.
Abisua jaso eta bertaratutako agenteek 27 urteko gazte bat aurkitu dute lepoan zauri batekin. Donostia Ospitalera eraman behar izan dute anbulantzian, osasun-langileek lekuan bertan artatu ondoren.
Ustezko erasotzailea etxetik alde eginda zegoen, eta handik gertu aurkitu dute. Atxilotu egin dute, giza hilketa egiten saiatzea egotzita.
26 urteko atxilotua epailearen esku utziko dute polizia-eginbideak amaitutakoan.
