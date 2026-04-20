Será noticia: recibimiento a la Real, el alto el fuego de Irán en el alambre y regularización presencial
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 20 de abril de 2026:
- Recibimiento a la Real: La gran celebración y el recibimiento al equipo txuri-urdin serán esta tarde a partir de las 18:00 horas partiendo de Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente sobre las 19:00 horas. Un amplio equipo de profesionales trabajará para ofrecer más de cinco horas de celebración en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.
- El alto el fuego en Irán en el alambre: El Gobierno iraní ha denunciado un ataque de Estados Unidos contra un buque comercial en el mar de Omán como una violación directa del alto el fuego vigente entre ambos países, elevando de nuevo la tensión en torno al estratégico estrecho de Ormuz. Según el Ejército iraní, la acción estadounidense no solo supuso una agresión militar, sino también un acto de “piratería marítima” que amenaza con dinamitar los frágiles avances diplomáticos.
- Solicitud de regularización de migrantes presencial: Las personas migrantes residentes en el Estado español tienen abierta la vía para regularizar su situación desde el pasado jueves, cuando se abrió el plazo para realizar la regularización online. Los que quieran una atención presencial, podrán acudir a una oficina a partir de hoy, hasta el 30 de junio, si bien es necesario solicitar cita previa.
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A partir de hoy se pueden presentar las solicitudes de regularización de forma presencial
Las solicitudes se deberán presentar en la oficinas de la Seguridad Social de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona, así como en las oficinas de Correos de las ciudades de más de 50.000 habitantes, siempre con cita previa.
Detenido por intento de homicidio en San Sebastián, tras herir a un compañero de piso en el cuello con un cuchillo
La agresión ha ocurrido en una vivienda de Altza. El supuesto agresor, que había abandonado la vivienda, ha sido localizado en las inmediaciones y detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.
¡Vuelve a ver la Final de Copa en ETBOn!
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Fallece el naturópata navarro Txumari Alfaro
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Así será la celebración de la Real con la Copa: horario y recorrido de la fiesta txuri-urdin
El recorrido partirá sobre las 18:00 horas desde Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente una hora más tarde, sobre las 19:00 horas.
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