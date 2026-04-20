Será noticia: recibimiento a la Real, el alto el fuego de Irán en el alambre y regularización presencial

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 20 de abril de 2026:

- Recibimiento a la Real: La gran celebración y el recibimiento al equipo txuri-urdin serán esta tarde a partir de las 18:00 horas partiendo de Anoeta. Recorrerán el centro de la ciudad, hasta el Ayuntamiento y los jardines de Alderdi Eder, donde llegarán aproximadamente sobre las 19:00 horas. Un amplio equipo de profesionales trabajará para ofrecer más de cinco horas de celebración en ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi y Orain.

- El alto el fuego en Irán en el alambre: El Gobierno iraní ha denunciado un ataque de Estados Unidos contra un buque comercial en el mar de Omán como una violación directa del alto el fuego vigente entre ambos países, elevando de nuevo la tensión en torno al estratégico estrecho de Ormuz. Según el Ejército iraní, la acción estadounidense no solo supuso una agresión militar, sino también un acto de “piratería marítima” que amenaza con dinamitar los frágiles avances diplomáticos.

- Solicitud de regularización de migrantes presencial: Las personas migrantes residentes en el Estado español tienen abierta la vía para regularizar su situación desde el pasado jueves, cuando se abrió el plazo para realizar la regularización online. Los que quieran una atención presencial, podrán acudir a una oficina a partir de hoy, hasta el 30 de junio, si bien es necesario solicitar cita previa.