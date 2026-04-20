Albiste izango da: harrera Realari, Iranen su-etena kolokan eta aurrez aurreko erregularizazioa
Hauek dira2026ko apirilaren 20ko (astelehena) lerroburu nagusiak:
- Realari harrera: Ospakizun handia eta talde txuri-urdinari egingo zaion 18:00etan hasiko da, Anoetan. Jokalariek hiriaren erdigunea zeharkatuko dute autobus ireki batean, udaletxeraino, eta 19:00ak aldera iritsiko dira Alderdi Ederrera. Zuzenean jarraitu ahal izango da ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Orain eta gainerako euskarri digitaletan.
- Irango su-etena kolokan: Irango Gobernuak salatu duenez, AEBk Omango itsasoan ontzi komertzial baten aurka egindako erasoa bi herrialdeen artean indarrean dagoen su-etenaren urraketa zuzena izan da, eta Ormuzeko itsasarte estrategikoaren inguruan tentsioa areagotu du.
- Migratzaileek erregularizatzeko eskaera aurrez aurre egiteko aukera: Estatu Espainiarrean bizi diren pertsona migratzaileek euren egoera erregularizatzeko bidea zabalik dute; joan den ostegunean ireki baitzen euren eskaerak online egiteko epea. Baina aurrez aurreko arreta nahi dutenek, gaurtik aurrera dute aukera bulego batera joateko.
Zure interesekoa izan daiteke
Erregularizazio eskaerak aurrez aurre aurkezteko aukera, gaurtik aurrera
Gizarte Segurantzaren hiruburuetako bulegoetan eta 50.000 biztanletik gorako hirien Correoseko bulegoetan jaso ahal izango da aurrez aurreko zerbitzua, aurrez hitzordua eskatuta.
Gizon bat atxilotu dute Donostian, hilketa saiakera leporatuta, pisukide bat labanaz lepoan zauritzeagatik
Erasoa Altzako etxebizitza batean gertatu da. Ustezko erasotzaileak etxetik alde egin du baina handik gertu aurkitu dute, eta atxilotu egin dute, hilketa saiakera egotzita.
Ikusi berriz Kopako Finala ETBOn-en!
Emozioa eta tentsioa bor-bor izan ziren larunbat gauean Sevillan, penaltietara arte luzatu zen Kopako Finalean. ETBOn plataformak partida eta sari-banaketa osorik ikus ditzakezu berriz ere, nahi duzun guztietan.
Txumari Alfaro naturopata nafarra hil da
1952an Arguedasen jaioa, telebistako aurpegi ezagun bihurtu zen 90eko hamarkadan, "La Botica de la Abuela" saioari esker. Saio horretan, gaitzak osatzeko etxeko aholkuak ematen zituen. ETBko hainbat magazinetan ere parte hartu zuen.
Honela ospatuko du Realak Kopa bere zaleekin: jai txuri-urdinaren ordutegia eta ibilbidea
Ibilbidea 18:00ak aldera abiatuko da Anoetatik. Hiriko erdigunea zeharkatuko dute, Donostiako udaletxean eta Alderdi Eder inguruko lorategietan 19:00ak aldera amaitu arte.
Gaua luzea izan da realzaleentzat
Donostian, Eibarren, Tolosan... kalean, tabernan, elkartean... Ordu txikietara arte luzatu zen Kopako garaipenaren ospakizuna Gipuzkoa osoan.
Ertzaintzak bi adingabe atxilotu ditu Sestaon, Santurtzin beste adingabe bati arma zuriz eraso egiteagatik
Lehenago, beste bi adingabe ikertu gisa atzeman zituzten, eta ikerketan aurrera egin ostean, ondoko udalerrian bi persona atxilotu dituzte.
Kontxan bainua hartuz ospatu dute Realaren garaipena
Gaua beroa izan da, antza, Donostian, eta Realak Kopa altxatu duela ospatzeko, batzuek bainua hartzea erabaki dute.
Zer eragin izango du trafikoan Kopako garaipenaren ospakizunak?
Donostiako Udalak segurtasun dispositibo berezi bat antolatu du Realak, kopa irabazi ostean, astelehenean jasoko duen harrerarako.