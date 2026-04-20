Albiste izango da: harrera Realari, Iranen su-etena kolokan eta aurrez aurreko erregularizazioa

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Supporters of Real Sociedad reacts waiting to Real Sociedad arriving in San Sebastian after winning the Copa del Rey against Atletico de Madrid at Zubieta on April 19, 2026, in San Sebastian, Spain.
Zale errealista garaipena ospatzen. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira2026ko apirilaren 20ko (astelehena)  lerroburu nagusiak:

- Realari harrera: Ospakizun handia eta talde txuri-urdinari egingo zaion 18:00etan hasiko da, Anoetan. Jokalariek hiriaren erdigunea zeharkatuko dute autobus ireki batean, udaletxeraino, eta 19:00ak aldera iritsiko dira Alderdi Ederrera. Zuzenean jarraitu ahal izango da ETB, ETB ON, kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Orain eta gainerako euskarri digitaletan.

- Irango su-etena kolokan: Irango Gobernuak salatu duenez, AEBk Omango itsasoan ontzi komertzial baten aurka egindako erasoa bi herrialdeen artean indarrean dagoen su-etenaren urraketa zuzena izan da, eta Ormuzeko itsasarte estrategikoaren inguruan tentsioa areagotu du.

- Migratzaileek erregularizatzeko eskaera aurrez aurre egiteko aukera: Estatu Espainiarrean bizi diren pertsona migratzaileek euren egoera erregularizatzeko bidea zabalik dute; joan den ostegunean ireki baitzen euren eskaerak online egiteko epea. Baina aurrez aurreko arreta nahi dutenek, gaurtik aurrera dute aukera bulego batera joateko.

Migrazioa Ekialde Hurbila Iran Donald Trump Gizartea

