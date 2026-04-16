Zabalik da erregularizazioa online egiteko aukera, eta aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke
Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo gaitutako profesionalen zein Atzerritarren Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea. Eskabidea aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke dagoeneko, baina datorren astelehenean, apirilaren 20an, hasiko da prozesua, tramiterako gaitutako puntuetan.
Migratzaileen ezohiko erregularizazioa online egiteko epea zabalik da gaurtik, eta, era berean , posible da hitzordua eskatzea izapidea aurrez aurre egiteko.
Aurrez aurreko hitzordua eskatzeko epea zabalik badago ere, datorren astelehenera arte, apirilaren 20ra arte, ez da hasiko izapideak modu presentzialean egiteko prozesua, horretarako gaitutako guneetan: Atzerritarrentzako bost bulego (Madril, Alacant, Valentzia, Almeria eta Murtzia); Gizarte Segurantzako 60 bulego eta Correoseko 371 bulego, probintzietako hiriburuetan eta 50.000 biztanletik gorako hirietan.
Eskabideak online egin ahal izateko, beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo profesional gaituen zein Atzerritarren Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea.
Horretarako plataforma eskuragarri egongo da Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren webgunean.
Erregularizazioa egin nahi dutenek bi hilabete eta erdiko epea izango dute, 2026ko ekainaren 30era arte.
Gida praktikoa
Migratzaileen erregularizazioa: jakin behar duzun guztia, urratsez urrats
Prozesua apirilaren 16an hasiko da, online, eta aurretiko hitzordua eskatuta egin ahal izango da, eta ekainaren 30era arte egongo da zabalik. Urtebeterako bizileku eta lan baimena lortzeko aukera emango du.
Emakume bat atxilotu dute Bilbon, bikotekidea barruan zela lonja bati su emateagatik
Hainbat lekukok ikusi dute bart atxilotuak nola bota duen zerbait Atxuri auzoko lonja bateko atetik barrua eta sua piztu den gero. Emakumearen bikotekidea barruan zegoen eta Basurtuko ospitalera eraman dute.
Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua eta Mitoaroa III-ren aurkezpena
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
EAEn aztertutako eskolen % 96k gainditzen dute OMEk gomendatutako NO2 kutsadura maila
Ekologistak Martxan taldeak zazpi udalerritako 78 eskolatan neurtu du NO2 nitrogeno dioxidoaren maila: Gasteizen, Donostian, Errenterian, Oiartzunen, Barakaldon, Bilbon eta Erandion. Horietatik soilik hirutan errespetatzen da Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) jarritako metro kuboko 10 mikrogramoko langa.
Joko-aretoetan erruleta-makinak manipulatzen zituen talde kriminal baten burua atxilotu dute Irunen
Ertzaintzak 29 urteko gizon bat atxilotu zuen joan den ostegunean Irunen, joko-areto batean makinak manipulatzen harrapatu baitzuten. Atxilotu zutenean, ostegunean bertan lapurtutako 31.000 euro baino gehiago zeramatzan soinean, eta aurreko egunean antzeko beste lapurreta bat egin zuen Donostiako lokal batean. Poliziaren arabera, atxilotutako gizona talde kriminal baten burua da, eta hainbat lapurreta egozten dizkiote.
2025ean, Osakidetzak iraungitako 274 txerto eman zituen Euskadiko 13 ESIetan
Osasun Sailak orain emandako datuen arabera, ESI guztietan izan ziren akatsak.
Ilarak kontsulatuetan, migratzaileak erregularizatzeko prozesua abiatu berritan
Ilara luzeak izan dira Bilboko Marokoren kontsulatuan, Aldizkari Ofizialean migratzaileen ezohiko erregularizazioa argitaratu ostean. Bilbokoa da Euskal Herri osoan eta Espainia iparraldean dagoen Marokoren kontsulatu bakarra.
Oposizioak salatu du Euskadiko Osasun Itunaren balantzea "marketin hutsa" dela
EH Bilduk, PPk eta Sumarrek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Osasun Itunaren betetze mailari buruz egindako balantzea "marketin-ariketa” hutsa da, eta Osakidetzan bizi den "errealitatetik oso urrun" dago. Halaber, Euskal Osasun Zerbitzuan dauden arazoak konpontzeko "balio ez" duela aurpegiratu dute, eta, era berean, ituna euskal osasun-sistema "erortzen uzteko koartada" bat dela deitoratu.
Iruñeak Txupinazo Txikia egingo du uztailaren 10ean
Lehen Hezkuntzako ikasleek jaurtiketa egingo dute udaletxetik, sanferminetako Haur Egunean.
Europar Batasunak "teknikoki prest" du adina egiaztatzeko doako aplikazioa, adingabeak sareko eduki kaltegarrietatik babesteko
Helburua da, beranduenez urtearen amaieran, estatu kide guztiek bermatua izan dezatela aplikaziorako sarbidea, Europa mailan tresna bat izan dezaten, gailu mugikorren eta beste batzuen bidez sare sozialetara sartzen diren erabiltzaileen benetako adina egiaztatzeko.