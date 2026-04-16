Migrazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zabalik da erregularizazioa online egiteko aukera, eta aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke

Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo gaitutako profesionalen zein Atzerritarren Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea. Eskabidea aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke dagoeneko, baina datorren astelehenean, apirilaren 20an, hasiko da prozesua, tramiterako gaitutako puntuetan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Migratzaileen ezohiko erregularizazioa online egiteko epea zabalik da gaurtik, eta, era berean , posible da hitzordua eskatzea izapidea aurrez aurre egiteko.

Aurrez aurreko hitzordua eskatzeko epea zabalik badago ere, datorren astelehenera arte, apirilaren 20ra arte, ez da hasiko izapideak modu presentzialean egiteko prozesua, horretarako gaitutako guneetan: Atzerritarrentzako bost bulego (Madril, Alacant, Valentzia, Almeria eta Murtzia); Gizarte Segurantzako 60 bulego eta Correoseko 371 bulego, probintzietako hiriburuetan eta 50.000 biztanletik gorako hirietan.

Eskabideak online egin ahal izateko, beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa izatea edo profesional gaituen zein Atzerritarren Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea.

Horretarako plataforma eskuragarri egongo da Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren webgunean.

Erregularizazioa egin nahi dutenek bi hilabete eta erdiko epea izango dute, 2026ko ekainaren 30era arte.

Espainiako Gobernuak migratzaileen erregularizazioa onartu du, baldintza gisa jarririk aurrekari penalik ez edukitzea
Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin du migranteak erregularizatzeko prozesuan euskara ikastea kontuan ez hartzea
default
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pacto Vasco de Salud Osasun Itunaren mahaia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
