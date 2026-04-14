Espainiako Gobernuak migratzaileen erregularizazioa onartu du, baldintza gisa jarririk aurrekari penalik ez edukitzea
Erregularizazioak milioi erdi migratzaile ingururi eragingo die, eta apirilaren 16tik aurrera eskatu ahal izango dute. Testuak baldintza gisa ezartzen du aurrekari penalik ez edukitzea, bai eta "ez izatea ordenarena edo segurtasun publikoarentzako mehatxu" ere.
Milioi erdi migratzaile inguru ohiz kanpo erregularizatzeko Errege Dekretua onartu du eguerdi honetan Ministroen Kontseiluak. Testuak baldintza gisa jasotzen du aurrekari penalik ez izatea eta "ordena edo segurtasun publikoarentzat mehatxu ez izatea".
Hala azaldu du Elma Saiz Espainiako Gobernuko bozeramaile eta Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak, Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, eta argi utzi du "koherentzia etiko eta justizia sozialeko ekintza" dela erregularizazio hau, eta legegintzaldi honetako "mugarri nagusietakoa".
Gogorarazi duenez, interesdunek apirilaren 16tik aurrera hasi ahal izango dute erregularizazioa telematikoki eskatzen, eta egun horretan bertan eskatu ahal izango dute hilaren 20tik aurrera prozesua aurrez aurre egiteko hitzordua.
(Informazioa osatzeko lanean ari gara)
Zure interesekoa izan daiteke
Gerren aurkako eta askatasunaren aldeko deiak Eibartik, gaur Memoria Demokratikoaren Leku izendatua
Unzaga plazan, udaletxea dagoen lekuan eta duela 95 urte Alfonso XIII.aren plazaren ordez Errepublika plaza izendatua izan zen lekuan, ekitaldia egin dute gaur, Espainiako Gobernuak Eibar Memoria Demokratikoaren Leku izendatu duela egiaztatzen duen plaka agerian uzteko. Herritar ugariz gain, bertan izan dira erakundeetako ordezkariak, tartean Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2039 Agendaren ministroa.
Euskararen Legea eztabaidatzeko epea luzatzea eskatuko dio EAJk Eusko Legebiltzarreko mahaiari
Alderdi jeltzalearen esanetan, euskarak akordio bat behar du, "orain hori baita garrantzitsuena", eta, akordio hori lortzeko beste alderdiekin negoziatzen hilabeteak daramatzan arren, denbora gehiago behar dutela onartu du. "Gure proposamenak euskararen erabilera sustatzea eta LEPak segurtasun juridikotik blindatzea du helburu", defendatu du. EH Bilduk alderdi interesak lehenestea egotzi die EAJri eta PSE-EEri.
Sanchez, Begoña Gomezen auzipetzeari buruz: "Ziur nago, denborak jarriko du bakoitza dagokion tokian"
Begoña Gomez emaztea akusatuen aulkian eserita ikusiko ote duen galdetuta, Justiziari "justizia egiteko" eskatu dio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak.
Amaia Aguirre Getxoko alkatea ez da hurrengo udal-hauteskundeetara aurkeztuko
Oraingoz, Bizkai Buru Batzarrak ez du jakinarazi nor izango den Getxoko hautagaitza jeltzalearen burua. Erabakia udalerriko hiru batzokiek hartuko dute.
Migratzaileen erregularizazioari buruzko gida bat argitaratuko du Eusko Jaurlaritzak, "denbora errekorrean"
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak iragarri duenez, egoera irregularrean dauden migratzaileak erregularizatzeko Espainiako Gobernuak onartuko duen "behin betiko" testua izan bezain laster, Eusko Jaurlaritzak gida bat egin eta argitaratuko du, "denbora errekorrean". Horretan, izapideak egiteko baldintzak eta urratsak azalduko dira.
Koldoren emazte ohiak esan du Ferraz “oso zorrotza” zela gastuen itzulketekin, eta eskatu egiten zituela tiketak
Patricia Urizek Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketan deklaratu du, eta ukatu egin du dirua aipatzeko hizkera kodetua erabiltzen zuela; beste lekuko batzuek, berriz, eskudiruz egindako ordainketak eta maskaren auziarekin lotutako operazioak azaldu dituzte.
Kitchen auziko polizia-ikerketaren buruak esan du Barne Ministerioak Barcenasi kontrol "sakona" egin ziola, espetxean zela
Ministerio Fiskalak egindako galderei erantzunez, ikerketa polizialaren arduradunak azaldu du ikerketak argi utzi zuela Villarejok bi pertsonari ematen ziela auziari buruzko aurrerapausoen eta albisteen berri: Eugenio Pino zuzendari laguntzaile operatiboari eta "batez ere" Estatu idazkari ohi Francisco Martinezi.
Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta, askotan, pertsonalak"
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, ETB2ko En Jake saioan erantzun dio de Andres popularrari, esanez "PPk herri honetan zer gertatzen den jakin gabe" jarraitzen duela. Jeltzaleen buruak uste du "irakurketa erabat okerra" egitea dela "goizetik gauera Iparraldea abertzale" bihurtu dela pentsatzea. "Ez da hori kontua. Dinamika oso ezberdinak dira Iparraldean, eta askotan pertsonalak dira", ohartarazi du. Eta adierazi duenez, ezin zioten Jean-Rene Etchegarayri irabazten utzi, azken urteetako bere politikak "egokiak ez" zirela esan ostean eta Peio Etxalekurekin izandako "tentsioen" ondoren.
"Ezker erradikalari lekukoa ematea" egotzi dio Euskadiko PPk EAJri, eta horren adibide jarri du jeltzaleek Iriarti Iparraldean emandako babesa
Gasteizen egin duen prentsaurreko batean, Javier de Andres EAEko PPren presidenteak salatu du "ulertezina" dela EAJ "zentralitatean egotea eta haren botoak beti Bildun amaitzea", Alain Iriart (EH Bai) Euskal Hirigune Elkargoaren buru izateko EAJk emandako babesari aipamena eginda.