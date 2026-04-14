Migrazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak migratzaileen erregularizazioa onartu du, baldintza gisa jarririk aurrekari penalik ez edukitzea

Erregularizazioak milioi erdi migratzaile ingururi eragingo die, eta apirilaren 16tik aurrera eskatu ahal izango dute. Testuak baldintza gisa ezartzen du aurrekari penalik ez edukitzea, bai eta "ez izatea ordenarena edo segurtasun publikoarentzako mehatxu" ere. 

MADRID, 14/04/2026.-La ministra Portavoz, Elma Saiz, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecen en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid.- EFE/ Zipi Aragón
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoa. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milioi erdi migratzaile inguru ohiz kanpo erregularizatzeko Errege Dekretua onartu du eguerdi honetan Ministroen Kontseiluak. Testuak baldintza gisa jasotzen du aurrekari penalik ez izatea eta "ordena edo segurtasun publikoarentzat mehatxu ez izatea". 

Hala azaldu du Elma Saiz Espainiako Gobernuko bozeramaile eta Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak, Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, eta argi utzi du "koherentzia etiko eta justizia sozialeko ekintza" dela erregularizazio hau, eta legegintzaldi honetako "mugarri nagusietakoa".

Gogorarazi duenez, interesdunek apirilaren 16tik aurrera hasi ahal izango dute erregularizazioa telematikoki eskatzen, eta egun horretan bertan eskatu ahal izango dute hilaren 20tik aurrera prozesua aurrez aurre egiteko hitzordua. 

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)

Espainiako gobernua Migrazioa Politika

EIBAR (GIPUZKOA), 14/04/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i); el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (d); la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el alcalde de Jon Iraola (2d); han participado este martes en la celebración del reciente reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gerren aurkako eta askatasunaren aldeko deiak Eibartik, gaur Memoria Demokratikoaren Leku izendatua

Unzaga plazan, udaletxea dagoen lekuan eta duela 95 urte Alfonso XIII.aren plazaren ordez Errepublika plaza izendatua izan zen lekuan, ekitaldia egin dute gaur, Espainiako Gobernuak Eibar Memoria Demokratikoaren Leku izendatu duela egiaztatzen duen plaka agerian uzteko. Herritar ugariz gain, bertan izan dira erakundeetako ordezkariak, tartean Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumoaren eta 2039 Agendaren ministroa. 

Legebiltzarra-mahaia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskararen Legea eztabaidatzeko epea luzatzea eskatuko dio EAJk Eusko Legebiltzarreko mahaiari

Alderdi jeltzalearen esanetan, euskarak akordio bat behar du, "orain hori baita garrantzitsuena", eta, akordio hori lortzeko beste alderdiekin negoziatzen hilabeteak daramatzan arren, denbora gehiago behar dutela onartu du. "Gure proposamenak euskararen erabilera sustatzea eta LEPak segurtasun juridikotik blindatzea du helburu", defendatu du. EH Bilduk alderdi interesak lehenestea egotzi die EAJri eta PSE-EEri.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Migratzaileen erregularizazioari buruzko gida bat argitaratuko du Eusko Jaurlaritzak, "denbora errekorrean"

Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak iragarri duenez, egoera irregularrean dauden migratzaileak erregularizatzeko Espainiako Gobernuak onartuko duen "behin betiko" testua izan bezain laster, Eusko Jaurlaritzak gida bat egin eta argitaratuko du, "denbora errekorrean". Horretan, izapideak egiteko baldintzak eta urratsak azalduko dira.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Esteban: "Gauetik goizera Iparraldea ez da abertzale bihurtu; dinamikak oso ezberdinak dira, eta, askotan, pertsonalak"

Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak, ETB2ko En Jake saioan erantzun dio de Andres popularrari, esanez "PPk herri honetan zer gertatzen den jakin gabe" jarraitzen duela. Jeltzaleen buruak uste du "irakurketa erabat okerra" egitea dela "goizetik gauera Iparraldea abertzale" bihurtu dela pentsatzea. "Ez da hori kontua. Dinamika oso ezberdinak dira Iparraldean, eta askotan pertsonalak dira", ohartarazi du. Eta adierazi duenez, ezin zioten Jean-Rene Etchegarayri  irabazten utzi, azken urteetako bere politikak "egokiak ez" zirela esan ostean eta Peio Etxalekurekin izandako "tentsioen" ondoren.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X