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El Gobierno de España aprueba la regularización de migrantes que exige carecer de antecedentes

La regularización afectará a alrededor de medio millón de migrantes que podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril. El texto exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".
MADRID, 14/04/2026.-La ministra Portavoz, Elma Saiz, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecen en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid.- EFE/ Zipi Aragón
Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak migratzaileen erregularizazioa onartu du, baldintza gisa jarririk aurrekari penalik ez edukitzea
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Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno de España y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha dejado claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se trata de "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Ha recordado que los interesados podrán empezar a solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.

(Estamos trabajando para ampliar esta información)

Gobierno de España Migración Política

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