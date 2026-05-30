Euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraituko dutela ziurtatu du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Fernando Buesaren irudia aldarrikatu du larunbat honetan, ETAk hildako buruzagi sozialistaren omenez egindako ekitaldian. Anduezak adierazi duenez, ez nazionalistek ez eskuinak ez ultraeskuinak ez dute eragotziko euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraitzea.
Etxebizitzarako sarbidea bermatzeko, etxebizitza-parke publiko handi bat behar dela ohartarazi du Viterok
Etxebizitzaren krisiari eta garaiko behar handiei erantzuteko lanean jarraitzeko konpromisoa agertu du EH Bilduk. "Bat Egin Eguna" ospatu dute gaur Gasteizen, Aihotz plazan eta inguruetan.
Tellado, EAJri: "Edo Sanchezekin egon eta mafia boterean mantendu, edo aldaketa babestu"
"Pedro Sanchezekin egotea edo demokraziarekin egotea" aukeratzeko eskatu die Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak alderdi jeltzaleari eta PSOE Espainiako Gobernura iristea ahalbidetu zuten gainerako alderdiei. "Ez dago beste aukerarik", ziurtatu du.
Estebanek kritikatu egin du PPk erantzukizuna eskatzea, jarrera "arduragabea" duen bitartean
Aitor Esteban EBBko presidenteak erantzukizuna eskatzea aurpegiratu dio PPri, bere ustez, Voxen planteamenduei mesede egiten dien bitartean, zatiketa soziala sustatzen duen bitartean eta autogobernuarekiko etengabeko konfrontazio eta kritika jarrera mantentzen duen bitartean. Era berean, uste du Sanchezek ez lukeela ekainaren 24ra arte itxaron behar azalpenak emateko, eta, gainera, Europako bilerarekin nahasteko.
Chivitek iragarri du berriro aurkeztuko dela Nafarroako hauteskundeetara
Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena Nafarroako presidenteak, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako".
Zupiriak ohartarazi du sektore batzuek Polizia erabiliko dutela liskarretan aitzakia gisa uda honetan
Larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruz EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez esan du hori Zupiria sailburuak.
Koalizio gobernuaren aurkako "ofentsiba" argia da, Lander Martinezen arabera, baina informazio "larria" ere atera dela onartu du
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Lander Martinez Sumarreko Bizkaiko diputatuak zalantzan jarri du EAJk hauteskunde orokorrak aurreratzeko egin duen eskaera Aitor Esteban EBBko presidenteak planteatutakoa bezain "gogorra eta zuzena" den.
UPNk salaketa aurkeztu du Espainiako Futbol Federazioaren aurrean, Euskal Herriko mapa daraman Athleticen kamiseta berria dela eta
Alderdi erregionalistak neurriak hartzeko galdegin dio Lehiaketa Batzordeari, eta eragotz dezala lehiaketa ofizialetan elastiko hori erabiltzea. Ohartarazi duenez, bide judizial guztiak agortzeko prest dago.
Euskararen biziberritzeak behar duen "paradigma gaurkotua elkarrekin" eraikitzeko deia egin du Pradalesek
Euskararen Aholku Batzordearen bilera zuzendu du gaur arratsaldean Imanol Pradales lehendakariak, Ibone Bengoetxea lehenengo lehendakariorde eta Hizkuntza eta Politikako sailburuarekin batera. "Euskararen etorkizunak kohesio soziala, aliantza berriak eta adostasun zabalak" behar dituela nabarmendu du.
Sanchezek Kongresuan agerraldia egitea eskatu du, azken ikerketa judizialen ostean
Ekainaren 24an izango litzateke azalpenak emateko saio hori, Kontseilu Europarraren hurrengo bileran parte hartu eta gero. Erabaki hau hartu du, PSOEri eragin dioten azken erabaki judizialen ondoren, oposizioak eta Gobernuko kideek azalpenak eta hauteskundeak aurreratzea eskatu dutelako.