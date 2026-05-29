Zupiriak ohartarazi du sektore batzuek Polizia erabiliko dutela liskarretan aitzakia gisa uda honetan

Larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruz EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez esan du hori Zupiria sailburuak.

Bingen Zupiria Segurtasun sailburua
18:00 - 20:00
EITB

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi du gazte sektore batzuek Polizia erabiliko dutela liskarretan aitzakia gisa uda honetan.

Zupiriak Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko legebiltzarkidearen galdera bati erantzun dio kontrol saioan, Ortiz de Guineak larunbatean Loiuko aireportuan Global Sumud Flotillako kideei egindako harreran izandako istiluez galdetu ostean.

Erantzunean, sailburuak 'Bada garaia' ekimenean erabiltzen ari den eta Ertzaintzari erreferentzia egiten dion abesti baten letra aipatu du. "Hau da uda honetarako abisua, gazte batzuek eta besteek liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia, aurretik ezer gertatu gabe", ohartarazi du.

Era berean, Zupiriak gaitzetsi egin du azkenaldian "autoritatearekiko eta poliziarekiko errespetua" galdu izana, eta "hori ezin da normaltasunez hartu", gaineratu du.

"Guk ez dugu onartzen", esan dio EH Bilduko legebiltzarkideari. "Azken hamarkadetan, autogobernuaren babesean eta legea jokaera irizpidetzat hartuta, bizikidetza demokratikorako eredu bat eraiki da Euskadin, eta, zoritxarrez, batzuk kanpoan egon dira", azaldu du. "Gure hirietan eta herrietan ordena egon dadin lanean jarraituko dugu", erantsi du.

Loiuko aireportuan izandako istiluei dagokienez, gogorarazi du publikoki onartu duela "zalantzazko jokabide salagarriren bat" egon dela, eta beharrezko neurriak hartuko dituela halakoak ez errepikatzeko. Azpimarratu du, ordea, ez diela uko egingo "euskal poliziaren presentzia eta lana beharrezkoa den espazio publiko edo sozialei".

Ortiz de Guinearen hitzetan, sailburua "Ertzaintzaren sektore baten barruan arazorik ez dagoela dioten ukatzaileen alde" jarri da, "PPk eta Voxek defendatu eta txalotu" duten modu berean.

Zupiriak Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak gai berari buruz egindako beste galdera bati ere erantzun dio. Hernandezek gogora ekarri du sailburuaren dimisioa eskatu zutela, aurreko agerraldian Ertzaintzak Loiun izandako jarduera justifikatu zuelakoan.

Sailburuak Alavesen futbol partidaren atarikoan izandako istiluetan oinarritu du erantzuna. Liskarrak "betikoek" eragin zituztela esan du, eta ukatu egin du ontzidiko ekintzaileekin gertatutakoaren inguruan "ezer justifikatzeko" asmorik izan izana.

Zupiriari erantzun dio GKSk

GKS gazte taldeak erantzun Segurtasun sailburuari erantzun dio. Ertzaintzak flotillako kideen kontra Loiun egin zuen karga bortitz eta lotsagarriaren gainetik fokua kendu nahi duela eta horretarako Zupiria GKSren bideoa erabiltzen ari dela esan du. 

Gazte Koordinadora Sozialistak dio sailburuak aipatu duen bideoa txosnetako beto politikoa salatzeko dela eta ez  inoren kontrako jazarpen kanpaina egiteko.

Kontrakoa gertatzen ari da GKSren ustean. Dioenez, "ertzainak gero eta oldarkorrago ari dira erantzuten edozein protesta sozialen kontra, EAJren eta jaurlaritzaren babesarekin".

Ertzaintza Eusko Jaurlaritza EH Bildu Politika

