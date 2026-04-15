Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin du migranteak erregularizatzeko prozesuan euskara ikastea kontuan ez hartzea

Nerea Melgosa sailburuak gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak euskara ikastea eta formakuntza-prozesuetan parte hartzea positiboki baloratzea eskatu zuela.

Eusko Jaurlaritza kritiko agertu da Espainiako Gobernuak migratzaileen erregularizazioa kudeatzeko darabilen jokabidearekin, proposatutako zenbait kontu ez baititu kontuan hartu. Nerea Melgosak, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak, salatu du Eusko Jaurlaritzaren proposamenak ez direla aintzat hartu, ez euskarari dagokionez ez formakuntza prozesuak kontuan hartzeari dagokionez.

Radio Vitorian izandako elkarrizketa batean, Melgosak adierazi du ez dela “Eusko Jaurlaritzak nahi lukeen erregularizazioa”, baina Espainiako Gobernuarekin “lankidetzan arituko” direla.

Apatriden auzia

Asteazken honetan Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu denez, bi kolektibo erregularizazio honetatik kanpo geratuko dira: apatridak (gehienak Mendebaldeko Saharatik datoz) eta ukrainarrak. “Hori larria iruditzen zaigu, izan ere, hasierako une horretan erregularizazioaren barruan zeuden migranteak badaude, eta iruditzen zait kolpe handia izan dela haientzat”, adierazi du.

Era berean, sailburua kritiko agertu da Eusko Jaurlaritzaren proposamenak ez direlako kontuan hartu. Jaurlaritzak eskatu zuen positiboki baloratzeko migratzaileek euskara ikasteko bidean izatea eta prestakuntza prozesuetan parte hartu izana, baina ez da hala izango.

“Eskubideak eta betebeharrak”

Horrela, Nerea Melgosak adierazi du Espainiako Gobernuak ez dituela autonomia erkidegoak behar bezala informatuta eduki, eta larria iruditu zaio, Euskadi “laguntzeko prest agertu baitzen lehen momentutik”.

Horrela, gogorarazi du Jaurlaritzak hasieratik proposatu zuela gaiari “eskubideen eta betebeharren ikuspegitik” heltzea.

Melgosaren ustez, erregularizazioa egingo dutenei “argi eta egiaz azaldu behar zaie zer egin behar duten”, eta, halaber, gogorarazi du “atzotik gida zirriborro bat dagoela”, eta gaiarekin zerikusia duten elkarte guztiei bidaliko dietela.

Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera

Biktimak orain atxilotuta dagoen mutilarekin sexu-harremanak izateari uko egin zion, eta orduan egin zion sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdian zegoela ezagutu zuen mutila. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zen.

