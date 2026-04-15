El Gobierno Vasco censura que no se haya tenido en cuenta el aprendizaje de euskera en la regularización de inmigrantes
El Gobierno Vasco se ha mostrado crítico con el modo en que el Ejecutivo español está gestionando la regularización de inmigrantes, en referencia a varios aspectos que no se han valorado. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha censurado que no se hayan tenido en cuenta las propuestas del Gobierno Vasco sobre "inserción con el tema de la lengua", en referencia al conocimiento del euskera, o de “procesos formativos”.
En una entrevista concedida a Radio Vitoria, Melgosa ha señalado que, aunque no es la regularización que el Ejecutivo vasco desearía, “colaborarán” con el Gobierno estatal, competente en la materia.
La cuestión de los apátridas
Melgosa ha lamentado que, tal como se ha conocido este miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), se ha excluido de esta regularización a dos colectivos, los “apátridas” (la mayor parte de este colectivo son originarios del Sáhara Occidental) y los ucranianos. "Eso nos parece grave, porque hay personas que en ese primer momento estaban dentro la regularización, y me imagino que habrá sido un jarro de agua fría”, ha indicado.
En la misma línea, la consejera se ha mostrado crítica con que se hayan tenido en cuenta las propuestas del Gobierno Vasco, que había solicitado que se valorase positivamente el conocimiento o aprendizaje de euskera por parte de los migrantes y el haber participado en procesos formativos.
“Derechos y deberes”
Así, Nerea Melgosa ha indicado que el Ejecutivo español no ha tenido debidamente informadas a las comunidades, especialmente a “comunidades como la vasca”, que se pusieron "desde el primer momento a la cabeza para poder ayudar en ese proceso regulatorio". La consejera ha señalado, en este sentido, que les parecía importante hacerlo "con enfoque de derechos y de deberes de determinadas poblaciones" que viven en Euskadi.
Melgosa cree que tienen que explicar a quienes quieren regularizarse "clara y verazmente qué es lo que tienen que hacer", y, asimismo, ha recordado que "desde ayer hay un pequeño borrador de guía", que enviarán a todas las asociaciones que tienen algo que ver con el tema.
Te puede interesar
Martínez destaca que el 85 % de las medidas del Pacto Vasco de Salud "ya están en marcha" con resultados positivos
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado que 282 de las 332 iniciativas recogidas en este documento (el 85 %) ya están "en marcha", y que se percibe un "impacto claro" de estas medidas en Osakidetza.
Investigan a un joven por dos agresiones sexuales ocurridas en octubre en Amorebieta-Etxano
Los hechos habrían ocurrido durante un evento celebrado el pasado mes octubre de 2025 en la localidad vizcaína.
Detenido un joven por agredir sexualmente a una menor tutelada por la Diputación alavesa
La agresión sexual se produjo cuando la víctima se negó a mantener relaciones sexuales con un chico, el ahora detenido, al que conoció cuando disfrutaba de su tiempo libre con una amiga el pasado domingo, 5 de abril. Una vez que relató los hechos a una de sus educadoras se activaron los protocolos de acompañamiento de la joven a un centro sanitario y se formalizó la denuncia contra su presunto agresor.
La Audiencia de Navarra condena a 180 años de prisión al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres, la mayoría menores
El procesado cumplirá un máximo de 15 años, el triple de la pena más alta impuesta. El acusado, que admitió todos los delitos, se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de sus alumnas menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba.
Será noticia: Regularización de personas migrantes, campaña de la renta en Bizkaia y última hora de la guerra en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Finalizadas las retenciones en la AP-8 tras el accidente a la altura de Galdakao
Una persona ha resultado herida y la colisión ha obligado a cortar uno de los dos carriles en sentido San Sebastián. Además, otro accidente registrado en la A-8 a su paso por Bilbao ha provocado retenciones en la zona.
Retenciones en la AP-8 en Oiartzun, sentido Irun, tras hacer la tijera un camión
El accidente ha obligado a cortar dos de los tres carriles y se han registrado retenciones de hasta cuatro kilómetros en la zona.
El cadáver de un hombre desaparecido en Gipuzkoa aparece en el Ebro a su paso por Logroño
Según las primeras informaciones, se trataría de una persona denunciada como desaparecida en la comisaría de la Ertzaintza de Tolosa.
Avanzan las negociaciones para cerrar un único paseíllo de blusas y neskas de cara a las próximas fiestas de La Blanca
Las partes plantean una kalejira que comenzaría en la calle Fueros y acabaría en Dato. El horario es ahora el punto que sigue siendo objeto de negociación.