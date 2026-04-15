El Gobierno Vasco censura que no se haya tenido en cuenta el aprendizaje de euskera en la regularización de inmigrantes

El Gobierno Vasco se ha mostrado crítico con el modo en que el Ejecutivo español está gestionando la regularización de inmigrantes, en referencia a varios aspectos que no se han valorado. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha censurado que no se hayan tenido en cuenta las propuestas del Gobierno Vasco sobre "inserción con el tema de la lengua", en referencia al conocimiento del euskera, o de “procesos formativos”.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, Melgosa ha señalado que, aunque no es la regularización que el Ejecutivo vasco desearía, “colaborarán” con el Gobierno estatal, competente en la materia.

La cuestión de los apátridas

Melgosa ha lamentado que, tal como se ha conocido este miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), se ha excluido de esta regularización a dos colectivos, los “apátridas” (la mayor parte de este colectivo son originarios del Sáhara Occidental) y los ucranianos. "Eso nos parece grave, porque hay personas que en ese primer momento estaban dentro la regularización, y me imagino que habrá sido un jarro de agua fría”, ha indicado.

En la misma línea, la consejera se ha mostrado crítica con que se hayan tenido en cuenta las propuestas del Gobierno Vasco, que había solicitado que se valorase positivamente el conocimiento o aprendizaje de euskera por parte de los migrantes y el haber participado en procesos formativos.

“Derechos y deberes”

Así, Nerea Melgosa ha indicado que el Ejecutivo español no ha tenido debidamente informadas a las comunidades, especialmente a “comunidades como la vasca”, que se pusieron "desde el primer momento a la cabeza para poder ayudar en ese proceso regulatorio". La consejera ha señalado, en este sentido, que les parecía importante hacerlo "con enfoque de derechos y de deberes de determinadas poblaciones" que viven en Euskadi.

Melgosa cree que tienen que explicar a quienes quieren regularizarse "clara y verazmente qué es lo que tienen que hacer", y, asimismo, ha recordado que "desde ayer hay un pequeño borrador de guía", que enviarán a todas las asociaciones que tienen algo que ver con el tema.