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Cortada la A-12 a la altura de Mañeru a consecuencia de un incendio en una vivienda, que se ha extendido a la vegetación

Cortada la A-12 a la altura de Mañeru a consecuencia de un incendio en una vivienda, que se ha extendido a la vegetación
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EITB

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La A-12 Autovía del Camino de Santiago, ha sido cortada sobre las 17:25 horas entre los puntos kilómetricos 24 y 26, a la altura de Mañeru, a consecuencia de un incendio en la vegetación colindante.

La carretera ha sido cortada en ambos sentidos y se han producido grandes retenciones.

El fuego se ha iniciado originalmente en una vivienda de Mañeru y posteriormente ha ido expandiendose hacia el monte y la vegetación circundante. El fuego ya ha sido controlado, pero la carretera permanece cerrada por la densa humareda.

Bomberos de Estella y Bomberos de Cordovilla, apoyados por los Guardas Forestales de Medio Ambiente, trabajan para extinguir el incendio, en el que también han hecho falta cuatro helicópteros de extinción.

Incendios Navarra Bomberos Sociedad

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