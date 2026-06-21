Cortada la A-12 a la altura de Mañeru a consecuencia de un incendio en una vivienda, que se ha extendido a la vegetación

La A-12 Autovía del Camino de Sa ntiago, ha sido cortada sobre las 17:25 horas entre los puntos kilómetricos 24 y 26, a la altura de Mañeru, a consecuencia de un incendio en la vegetación colindante.

La carretera ha sido cortada en ambos sentidos y se han producido grandes retenciones.

El fuego se ha iniciado originalmente en una vivienda de Mañeru y posteriormente ha ido expandiendose hacia el monte y la vegetación circundante. El fuego ya ha sido controlado, pero la carretera permanece cerrada por la densa humareda.

Bomberos de Estella y Bomberos de Cordovilla, apoyados por los Guardas Forestales de Medio Ambiente, trabajan para extinguir el incendio, en el que también han hecho falta cuatro helicópteros de extinción.