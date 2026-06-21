SUTEA
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A-12 errepidea moztu dute Mañeru parean, etxebizitza batean piztutako sutea mendira zabaldu ondoren

Bi etxebizitza kaltetu ditu suak eta inguruko hainbat hustu behar izan dituzte. Sutea kontrolpean daukate suhiltzaileek baina ke handia dago errepidean.

@bomberos_na- kontuak zabaldutako bideo batetik hartutako irudia.

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EITB

Azken eguneratzea

A-12 autobidea itxi behar izan dute 17:25 aldera Nafarroan, 24 eta 26 puntu kilometrikoen artean, Mañeru parean, sute baten ondorioz.

Errepidea bi noranzkoetan itxi dute, eta Foruzaingoak zirkulazioa desbideratzen ari da. Hori dela eta, auto-ilara handiak sortu dira.

Sua Mañeruko etxebizitza batean piztu da, eta, ondoren, mendira eta inguruko landaretzara hedatu da. Hasiera batean, suteak bi etxebizitzari eragin die, eta gertuko hainbat etxebizitza hustu behar izan dituzte. 

Suhiltzaileek jakitera eman dutenez, sua kontrolpean dago jada, baina ez itzalita, eta errepidea keagatik itxi behar izan dute.

Larrialdi zerbitzuek 17:02 aldera jaso dute lehen abisua, eta berehala bertaratu dira Lizarrako eta Cordovillako parkeetako suhiltzaileak, sua itzaltzeko lau helikoptero, Ingurumeneko basozainak, Foruzaingoa, Guardia Zibila, Garesko talde medikoa eta prebentziorako bi anbulantzia.

Suhiltzaileek bertan lanean jarraitzen dute, garrak itzaltzen saiatuz.

Suteak Nafarroa Suhiltzaileak Gizartea

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